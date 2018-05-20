MURAT KESENİN AĞZINI AÇTI: YENİ EVİNE 4 MİLYON DOLAR YETMEDİ
Arap hayranları Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evini öğrenmesiyle Beykoz'da 4 milyon dolara ev alan Murat Yıldırım, tadilat ve dekorasyon için 1 milyon TL daha harcadı.
Nişantaşı'ndan Beykoz'a taşınan Murat Yıldırım-İmane Elbani çifti, tadilat ve dekorasyon için 1 milyon TL daha harcamak yapmak zorunda kaldı.
HAYRANLARINDAN KAÇMIŞTI
Murat Yıldırım, Arap hayranlarının Nişantaşı'ndaki evinin adresini öğrenmesi üzerine Beykoz'da güvenlikli bir siteden 4 milyon dolara yeni bir villa satın aldı.
1 MİLYON LİRA DAHA ÖDEDİ
Posta'nn haberine göre; 5 katlı, havuzlu ve bahçeli villaya 16 milyon lira ödeyen Yıldırım, evin tapusunu da eşi İmane Elbani'nin üzerine yaptığını açıklamıştı. Ünlü oyuncunun, villasının tadilat ve dekorasyonu için 1 milyon lira harcadığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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