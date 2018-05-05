MURAT BOZ'UN ANNESİ 2,5 YILLIK AŞK İÇİN DEVREYE GİRDİ
Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Aslı Enver 2,5 yıllık ilişkilerini sürpriz bir şekilde bitirdi. Boz'un annesi Nedret Boz ise ilişkiden umudunu kesmediği için Enver'e ait fotoğrafları silmedi.
Murat Boz ve Aslı Enver Ocak 2016'da aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik hazırlığı yapan çift 1 ay önce birlikte oturdukları evde büyük bir kavga ederek ayrılmıştı.
ANNE DEVREYE GİRDİ
Murat Boz'un annesi Nedret Boz devreye girmiş ama sevgililer tüm barıştırma çabalarına rağmen birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı. Nedret Boz barıştan umudunu kesmedi. Hâlâ oğlu ile çok sevdiği gelin adayı Aslı Enver'in bir araya geleceğini, güzel günlerin yeniden başlayacağını ümit ediyor.
FOTOĞRAFLARI SİLEMEDİ
Kayınvalide Nedret Boz oğlu Murat Boz'un aksine Aslı Enver'i Instagram'dan takip ediyor.Birlikte çekilmiş mutluluk dolu fotoğraflarını da silmiyor.
Kaynak: haberinburada
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