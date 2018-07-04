Yakışıklı popçu Murat Boz, Aslı Enver ile ayrılmalarına sebep olarak gösterilen Eliz Sakuçoğlu ile tatil için gittiği Çeşme'de bir mekanda karşılaştı. Boz eski sevgilisi ile karşılaşmamak için köşe kapmaca oynadı. Ünlü popçu eski sevgilisinin bir araya gelme teklifini de reddetti.

ESKİ AŞKINI GÖRMEZDEN GELDİ

Aslı Enver ayrılığının ardından tatile çıkan Murat Boz, Çeşme'de uzun süreli birlikteliklerinin ardından ayrıldığı Eliz Sakuçoğlu ile karşılaştı fakat yakışıklı popçu eski aşkını görmezden geldi.

SELAM DAHİ VERMEDİ

Murat Boz eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'nun bir araya gelip konuşma isteğini reddetti. Boz, eski sevgilisine selam dahi vermedi.

ALDATMA İDDİALARINA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sakuçoğlu'nun, Murat Boz'un Aslı Enver'i kendisi ile aldattığı iddia edilmişti. İki eski aşığın yeniden görüşmeye başladığı iddialarına Sakuçoğlu sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Sakuçoğlu, "Yapılan hayal ürünü yorumları hayretle izliyorum ve gerçekten çok üzülüyorum. Bir sürü seneryodan sonra bu sefer de benim ismimin ayrılık malzemesi yapılması inanılmaz. Murat Boz'la Amerika'da buluştuğum, Türkiye'de gizli gizli görüştüğüm yönündeki iddiaların hepsi yalan! Bu haberler ile kamuoyuna yanlış bilgi vermek bir yana; insanlara, yaşadıkları ilişkilere büyük haksızlık ve saygısızlık yapılıyor, ne yazık ki! Her zaman olduğu gibi yaşanan güzel bir ilişkinin üstüne akbabalar gibi toplanıp, insanların duygularını yaşadıkları acımasızca magazin malzemesi haline getiriliyor. Bugüne kadar hakkımda yapılan asılsız haberlere karşı sessizliğimi hep korudum. Ülkede, dünyada bunca önemli olay olup biterken, insanların özel hayatının bu kadar didiklenmesine gerçekten bir anlam veremiyorum. Ama bilinmesini istiyorum ki; bundan sonra ismimin gerçek dışı iddialar ile gündeme getirilmesine asla müsaade etmeyeceğim. Bu iftiraları yayanlar, yayınlayanlar hakkında yasal yollara başvurarak hakkımı arayacağım." diyerek iddiaları yalanlamıştı.

Kaynak: haberinburada