MÜNBİÇ'TE DEVRİYE GÖREVİNİ TÜRKİYE VE ABD KUVVETLERİ BİRLİKTE YAPACAK
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
"SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"
Kuzey Irak'taki terör operasyonlarıyla ilgili olarak "Kökten temizlemek için ne yapılması gerekiyorsa şu anda o yapılıyor ve sonuna kadar da gideceğiz" dedi.
"DEVRİYE GÖREVİNİ ABD İLE BERABER YAPACAĞIZ"
Münbiç konusunda Türkiye'nin ABD ile ortak hareket edeceğini vurgulayan Canikli, "Münbiç'te devriye görevini Türkiye ve ABD kuvvetleri birlikte yapacak. Yol haritası en kısa zamanda uygulanacak ve tamamlanmış olacak" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tatilciler Bodrum'a Akın Etti
- İçişleri Bakanı Soylu: Türk Halkı, Yakın Bir Zamanda Kahramanlarımızı Kandil'de Görecek
- Suriye Sınırına 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı İnşa Edildi
- Asgari Ücret 2 Bin 200 Tl Olacak Diyen Kılıçdaroğlu'na Zor Soru: Maliyetini Düşündünüz Mü
- Bakanlık Harekete Geçti! İkiz Bebekler İçin Çocuk Başına Aylık 150 Lira Ödeme Yapılacak
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Orman Bakanlığı, Ümraniye'deki 30 Dönümlük Araziyi Beşiktaş'a Bedelsiz Verdi
- Burak Yılmaz'ın Bonservis Bedeli 5 Milyon Euro Olarak Belirlendi
- Rüşvet Alan Gana Futbol Federasyonu Başkanı, Görevinden İstifa Etti
- Polonyalı Futbolcu Michal Pazdan, Röportaj Sırasında Büyük Bir Kazayı Önledi
- İtalyan Devi Juventus, Kaleci Mattia Perin'i Kadrosuna Kattı
DÜNYA HABERLERİ
- 7 Camiyi Kapatma Kararı Alan Avusturya, İmamlarını Da Sınır Dışı Edecek
- Eski Halini Sıkıcı Bulan Genç Kadın, Vücudunu Sanat Eserine Çevirmek İçin 10 Bin Dolar Harcadı
- Senatodan Karar Çıktı, Esrar Kullanmak Serbest Bırakıldı
- Suç Örgütü Lideri 100 Bin Avro İçin 71 Sığınmacının Ölümüne Göz Yumdu!
- İslam Karşıtı Pegida, Toplanan Kalabalığı Görünce Türk Camisi Önünde Domuz Çevirmekten Vazgeçti
Bu Haberle İlgili Yorumlar