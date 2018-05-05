Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu.

SEÇMENLERİ UYARDI

24 Haziran seçimleriyle ilgili "Oyumu Erdoğan'a veririm ama AK Parti'ye vermem" diyenlerin münafık olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçmeni bu tarz propagandalara karşı uyardı.

"BU MÜNAFIKLAR ÇETESİNİ YERE GÖMECEĞİZ"

İşte Erdoğan'ın sözleri:

Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şeye siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah… Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz.

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Kaynak: haberinburada