Fatih Altaylı bugünkü yazısında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasında yer alan bir ismin şaşırtan açıklamalarına yer verdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim kampanyasında tek başına bırakıldı. CHP yönetiminin asıl hedefi parlamento seçimleri. Bu açıklamalar Muharrem İnce'ye çok yakın bir isimden geldi.

FATİH ALTAYLI KÖŞESİNDE YAZDI

24 haziran seçimleri öncesi İnce cephesinden gelen şaşırtıcı gelişmeyi Habertürk yazarı Fatih Altaylı köşeşesinde duyurdu. "CHP'ye danışmanlıklar yapmış ve şimdi de Muharrem İnce'nin kampanyasında görev alan önemli bir isim." diye tarif ettiği kişinin kendisine yaptığı açıklamaları, Altaylı böyle paylaştı:

"NE TEŞKİLAT, NE PARTİ YÖNETİMİ HİÇBİR KONUDA YANINDA DEĞİL"

"Muharrem Bey'in cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandıktan sonra CHP'den Muharrem İnce'ye en ufak bir destek verilmiyor. Ne maddi ne de başka türlü. Muharrem Bey yapayalnız. Kendi kurduğu bir ekibi var ve her işe kendisi koşuyor. Ne teşkilat, ne parti yönetimi hiçbir konuda yanında değil.

Miting organizasyonlarını kendi ekibiyle yapıyor. Kampanya bütçesi için kendisi dışında çalışan kimse yok. Partiden de bir yardım gelmiyor bu konuda.

"CİDDİ BİR DESTEK ALAMIYOR"

Sıkıntı sadece bununla da sınırlı değil. Fikri olarak da yanında değiller. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bir fikri paylaşım, bir ortak söylem çalışması, milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyalarını birlikte planlama konusunda bir paslaşma ve paylaşma söz konusu değil. Teşkilatlardan da ciddi bir destek aldığı söylenemez.

"İNCE'NİN ŞAHSİ MESELESİ GİBİ"

Belki henüz organize olamadıkları için böyle bir durum var, bilemiyoruz ama seçime 40 gün gibi bir süre kala bu dağınıklık da hoş değil. Genel merkezde partinin cumhurbaşkanı adayının asansöre binemediği görüntü aslında her şeyin özeti. Benim gördüğüm CHP, TBMM seçimlerine çalışıyor, cumhurbaşkanlığı seçimini ise Muharrem İnce'nin şahsi meselesi gibi görüyor."

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Kaynak: haberinburada