Seçim çalışmaları kapsamında İsparta'da vatandaşlara hitap eden Başbakan Binali Yıldırım'ın hedefinde Muharrem İnce vardı.

Seçildiği takdirde Kanal İstanbul projesini iptal edeceğini söyleyen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yanıt veren Yıldırım, "İşleri güçleri ya yıkmak ya da bol keseden atmak. Bırakın konuşsunlar zaten laf üstüne laf koymaktan başka işleri yok. Bunları derdi AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

İşte Yıldırım'ın sözlerinden satır başları:

"24 Haziran seçimlerinde ilk defa sandıkta ülkeyi kim yönetecek ona siz karar vereceksiniz. Vesayetçilere, kumpasçılara işi bırakmayacağız. Sandıkta işi bitirmeye hazır mısınız? İkinci özelliği 24 Haziran seçimleri Türkiye'nin 100. Kuruluş yıldönümüne, 2023'e gidecek kadroları seçecek. Bu kadrolar Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine Türkiye'yi taşıyacak kadrolar olacaktır. Bu kadroların başında Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları olacaktır. 24 Haziran'da vereceğiniz kararla zaman zaman demokrasimize yapılan darbeleri bir daha dönmemek üzere tarihin çöplüğüne atmaya hazır mısınız? Yeni sistem, cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk cumhurbaşkanını seçeceğiz. Bu sistem 16 Nisan'da sizin evet oylarınızla seçildi. Şimdi yeni sistemin ilk cumhurbaşkanını, Recep Tayyip Erdoğan'ı seçme zamanıdır.

"ISPARTALI KARDEŞİM HESABINI SORACAK"

Diğer adaylar ne vaat ediyor, AK Parti ne vaat ediyor. Savaştan kaçarak canını kurtaran sığınmacıları ülkelerine geri göndereceğiz diyorlar. Bizim inancımızda zordakilere yardım etmek vardır. Bizim geleneğimiz budur. Bazıları çıkıyor ölümden hayatını kurtarmak isteyenlere bile tahammül edemiyorlar. Benim Ispartalı kardeşim 24 Haziran'da bunun hesabını soracak.

MUHARREM İNCE'NİN SÖZLERİNE CEVAP

Terör örgütünün kol gezdiği çatışma bölgelerine kadınları ve çocukları yollayacaklarmış. İnsanlık öldü mü kardeşim?

Kanal İstanbul'u iptal edeceklermiş. Siz bugüne kadar bu memleket için hangi hayırlı işe evet dediniz. Bir de çıkmışlar yerli otomobil yapmak ilkelliktir diyorlar. İlkel sizsiniz. İşleri güçleri ya yıkmak ya da bol keseden atmak. Bırakın konuşsunlar zaten laf üstüne laf koymaktan başka işleri yok. Bunları derdi AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. 'Onlar olmasın da kim olursa olsun' diyorlar.

Millet size gereken ayarı verip siyasetten emekli edecek. Cumhur İttifakı ile Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecek. 12 seçimde başaramadılar, 13. seçimde de başaramadılar. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 12 milyon emeklimizin tamamına biner liralık ikramiye Haziran ayının ilk haftası dağıtılacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Türkiye'yi daha da büyüteceğiz. Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz."

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Kaynak: haberinburada