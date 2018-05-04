MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞINA HÜKÜMETTEN İLK TEPKİ
Son dakika! Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili "Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı göstermesine Hükümetten ilk tepki geldi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konu ile ilgili olarak "Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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