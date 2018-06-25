Yunanistan Fena Karıştı! Göstericiler Polisle Çatıştı
Avrupa Birliği'nin Dokuz Üyesi Ortak Ordu Kurmak İçin Düğmeye Bastı
Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
Cenk Tosun, Aboubakar Transferini Instagram'dan Duyurdu
Hakan, Canlı Yayında Gün Verip Açıkladı: Kılıçdaroğlu İstifa Edecek
Merkel, Erdoğan'ı ''sayın Başkan'' Diyerek Tebrik Etti
Son Dakika! Seçimlerin Ardından Beyaz Saray'dan İlk Açıklama: Trump, Erdoğan'ı Arayacak
Muharrem İnce'den Seçmenlerine Videolu Mesaj: Böyle Yarım Kalmayacak
Dünya Kupasında İspanya, Fas İle 2-2 Berabere Ve B Grubunu Lider Tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı Kabul Edecek
Tuğçe Kazaz'dan Çok Konuşulacak Chp Tweeti!
Chp Karıştı! Yönetim İçin İstifa Sesleri Yükseliyor
Magazin Yıldızı Kim Kardashian, Cesur Kıyafetiyle Yine Adından Söz Ettirdi
Beşiktaş, Porto İle Anlaştı! Aboubakar Geri Dönüyor
Tıp Tarihinde Bir İlk! Balık Derisinden Cinsel Organ Yaptılar
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Uefa'nın Anlaşmayı İptali Söz Konusu Değil
Tartıştığı Turisti Arabadan Atan Taksici Hakkında Karar Verildi
Dünya Kupası B Grubunda Maçlar Başladı! Canlı Anlatım
Polis Memuru, Oğlunun Gözü Önünde Karısını Öldürdü
İnce'nin Geçmişte Söylediği Sözler Yeniden Gündemde: Yüzde 49 Oy Alsın, Tavukçu Olurum

Muharrem İnce'den Seçmenlerine Videolu Mesaj: Böyle Yarım Kalmayacak

MUHARREM İNCE'DEN SEÇMENLERİNE VİDEOLU MESAJ: BÖYLE YARIM KALMAYACAK

Muharrem İnce, 24 Haziran Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimin sona ermesinin ardından, seçmenlerine video ile mesaj verdi.

Tarih : 25 Haziran 2018, 23:40
Puan Ver : Muharrem İnce'den Seçmenlerine Videolu Mesaj: Böyle Yarım Kalmayacak(9/10)5

Muharrem İnce, 24 Haziran Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimin sona ermesinin ardından, seçmenlerine video ile mesaj verdi. İnce'nin Twitter hesabından paylaştığı videosu kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

"BÖYLE YARIM KALMAYACAK"

"Böyle yarım kalmayacak" mesajıyla sosyal medya hesabından videoyu yayınlayan İnce, paylaşımıyla kısa zaman içerinde binlerce beğeni aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Muharrem  İnce  Den  Seçmenlerine  Videolu  Mesaj  Böyle  Yarım  Kalmayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER