MUHARREM İNCE'DEN GÖZALTINA ALINAN BARIŞ ATAY'LA İLGİLİ İLK YORUM!
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tiyatrocu Barış Atay'ın tweetlerinden dolayı gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İnce, "Sadece fikir beyan ettiği için insanların gözaltına alınmasını doğru bulmuyoruz" dedi.
"DEVRİ SABIK YARATMAYACAĞIM"
Mitinglerine bir gün ara veren Muharrem İnce, İstanbul'da Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı. Kendisinin ülkeyi yönetme iddiası olduğu için "Devri sabık yaratmayacağım" dediğini anımsatan İnce şöyle devam etti:
"DEMOKRASİ İDDİASINDAKİ BİR ÜLKEYE YAKIŞMIYOR"
"Öncelikle Barış Atay'ın gözaltına alınması yanlış onu söyleyeyim. Bu ülkede herkes özgürce görüşlerini dile getirebilmeli. İnsanların tweet attılar diye atar topar gözaltına alınmaları, demokrasi iddiasındaki bir ülkeye yakışmıyor.
"O YARGI GEREKİRSE BENİ DE YARGILAR"
Ama ben Atay gibi düşünmüyorum. Bu ülke siyasetçilerin birbirine yönelik 'Seni Yüce Divan'a göndereceğim' tehditleriyle çok zaman kaybetti. Ben siyasetçiyim. Yapmam gereken mevcut siyasetçileri tehdit etmek değil, adil bir yargı düzeni kurmaktır. O yargı gerekirse eskiden görev yapanların, gerekirse de beni yargılar.."2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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