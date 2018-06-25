MUHARREM İNCE'DEN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİK TELEFONU
Son dakika... CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce geçici seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce geçici seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.
CHP MYK YARIN TOPLANACAK
CHP MYK'nın seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere yarın toplanacağı öğrenildi.
Toplantı yarın saat 11.00'de başlayacak.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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