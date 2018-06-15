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MUHARREM İNCE'DEN BEDELLİ ASKERLİĞE ŞARTLI ONAY!


Muharrem İnce'den bedelli askerliğe şartlı onay!
Tarih : 15 Haziran 2018, 20:00
Puan Ver : Muharrem İnce'den Bedelli Askerliğe Şartlı Onay!(9/10)5

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Yalova mitinginde konuştu. Bedelli askerlikle ilgili konuşan İnce, "Bedelli askerlik konusuna sıcak bakmıyorum. Ama toplumun da bir gerçeği. Bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerliği bir şartla çıkarırız" dedi.

"BEDELLİ ASKERLİK KONUSUNA SICAK BAKMIYORUM"

Muharrem İnce'nin Yalova mitinginde yaptığı açıklama şöyle: "Bedelli askerlik konusuna sıcak bakmıyorum. Ama toplumun da bir gerçeği. Onları da anlamaya çalışıyorum. Cumhurbaşkanı seçildiğimde askerlik konusunu yeniden düzenleyeceğiz. Bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerliği bir şartla çıkaracağız. Toplanan parayı 3'e böleceğiz. 3'te 1'ini er olarak askere gidenlere vereceğiz. 3'te 1'ini şehit ve gazi yakınlarına, 3'te 1'ini savunma sanayisine vereceğiz. Teklifim bu. Bedelli askerliği ancak böyle kabul ederim."

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Kaynak: haberinburada



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