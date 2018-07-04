MUHARREM İNCE, YSK'NIN AÇIKLADIĞI RESMİ SONUÇLARI DEĞERLENDİRDİ
CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kesin seçim sonuçlarını açıklamasına ilişkin "Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında, yerel seçimler var. Hazırlıklarımızı yapıp, eksikliklerimizi giderip yenisine hazırlanmak lazım. Demokrasi zaten böyle bir şeydir." dedi
MUHARREM İNCE, ERZURUM'U ZİYARET ETTİ
Muharrem İnce, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Erzurum'daki programlarının ardından bir otelde bir süre dinlendi.
"BU SEÇİM BİTMİŞTİR, YENİSİ VAR YAKINDA"
Ardından otelden ayrılan İnce, çıkışta AA muhabirinin YSK'nin kesin seçim sonuçlarını açıkladığını hatırlatıp değerlendirmesini sorması üzerine şunları kaydetti:
"Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında, yerel seçimler var. Hazırlıklarımızı yapıp, eksikliklerimizi giderip yenisine hazırlanmak lazım. Demokrasi zaten böyle bir şeydir. Gücünün farkında olup gücümüzü artırmak için mücadele edeceğiz, uğraşacağız, çalışacağız." İnce daha sonra kentten ayrılmak üzere Erzurum Havalimanı'na geçti.
Kaynak: haberinburada
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