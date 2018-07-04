Whatsapp'tan Kullanıcılarına Müjde: Binlerce Dolar Dağıtacak
Araç Kalabalığın Ortasına Daldı! Korkunç Kaza Kamerada
16 Yaşındaki Kız, Erkeklere Çıplak Pozlarını Gönderip Hediye Aldırıyor
Dünyaca Ünlü Bankadan Çok Kritik Uyarı: 98 Krizi Tekrarlanabilir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olacak Mı? Destici İddialara Son Noktayı Koydu
Bodrum'da Uber Avı! Her 3 Araçtan 2'sine Ceza Kesildi
Yüzlerce Kızı Kaçıran Eli Kanlı Terör Örgütü, Plastik Poşeti Yasakladı
İki Kardeşin Eve Götürdüğü Mühimmat Patladı: 3 Yaralı
Muharrem İnce, Ysk'nın Açıkladığı Resmi Sonuçları Değerlendirdi
Türkiye'yi Sarsan Küçük Kız Ölümlerinin Ardından Kritik İdam Çıkışı!
Rusya İle Öso Ateşkes Konusunda Anlaşma Sağlayamadı
Güneşlenen Kadını İkna Olmayınca Düğünleri Burunlarından Geldi
Ysk Başkanı Güven, Erdoğan'ın Mazbatasını Tbmm'ye Teslim Etti
Nargile Kafede Sergilenen Aslan, Ekipleri Harekete Geçirdi
Abd'li Senatörden Türkiye'ye Küstah Tehdit!
4 Gündür Aranan Yusuf'la İlgili Gelen Son Haber Ailesini Umutlandırdı
Ysk Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mazbatasını Teslim Ediyor
Süper Lig Fikstürünün Çekileceği Tarih Belli Oldu
Terör Örgütü Ypg, Münbiç'ten Çekiliyor Mu? Abd'den İlk Açıklama Geldi
Ysk Resmi Sonuçları Açıkladı! İşte Meclis'teki Milletvekili Dağılımı

MUHARREM İNCE, YSK'NIN AÇIKLADIĞI RESMİ SONUÇLARI DEĞERLENDİRDİ


Muharrem İnce, YSK'nın açıkladığı resmi sonuçları değerlendirdi
Tarih : 04 Temmuz 2018, 21:10
Puan Ver : Muharrem İnce, Ysk'nın Açıkladığı Resmi Sonuçları Değerlendirdi(7/10)3

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kesin seçim sonuçlarını açıklamasına ilişkin "Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında, yerel seçimler var. Hazırlıklarımızı yapıp, eksikliklerimizi giderip yenisine hazırlanmak lazım. Demokrasi zaten böyle bir şeydir." dedi

MUHARREM İNCE, ERZURUM'U ZİYARET ETTİ

Muharrem İnce, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Erzurum'daki programlarının ardından bir otelde bir süre dinlendi.

"BU SEÇİM BİTMİŞTİR, YENİSİ VAR YAKINDA"

Ardından otelden ayrılan İnce, çıkışta AA muhabirinin YSK'nin kesin seçim sonuçlarını açıkladığını hatırlatıp değerlendirmesini sorması üzerine şunları kaydetti:

"Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında, yerel seçimler var. Hazırlıklarımızı yapıp, eksikliklerimizi giderip yenisine hazırlanmak lazım. Demokrasi zaten böyle bir şeydir. Gücünün farkında olup gücümüzü artırmak için mücadele edeceğiz, uğraşacağız, çalışacağız." İnce daha sonra kentten ayrılmak üzere Erzurum Havalimanı'na geçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Muharrem  İnce  Ysk  Nın  Açıkladığı  Resmi  Sonuçları  Değerlendirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER