Seçime günler kala cumhurbaşkanı adayları sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Sosyal medyada etkinliğini daha da artıran CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Youtube kanalı açtığını Twitter hesabı üzerinden duyurarak, 'Kanalıma abone unutmayın' çağrısında bulundu.

"SİZDEN İSTEĞİM BENİ İZLEMENİZ"

Muharrem İnce, bir video ekleyerek yaptığı paylaşımında şunları söyledi:

Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki seçimde medyanın tavrını biliyorsunuz. Yaptığımız mitingleri göstermiyorlar. Hükümetin baskısı altında inim inim inleyen bir medya var. Sizden isteğim beni izlemeniz. Bunları paylaşmanızı istiyorum. Bunu başaracağız inanıyorum. Sizde inanın! Kesinlikle başaracağız diyorum. Teşekkkür ediyorum.

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Kaynak: haberinburada