MUHARREM İNCE VE NAGEHAN ALÇI ARASINDA GERGİNLİK!
Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında gazeteci Nagehan Alçı'nın, "Hakan Fidan'ı görevden alacak mısınız" sorusuna "Onu size söyleyecek halim yok. Size söylersem Erdoğan'a söylersiniz." dedi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"SİZ DE BUNLARI REFERANS OLARAK KULLANDINIZ"
Canlı yayında Nasuhi Güngör'ün kitabını okuyan İnce'ye, gazeteci Nagehan Alçı'nın "Siz de bunları referans olarak kullandınız" demesi üzerine, Muharrem İnce, "Referans mı arıyorsunuz. Bizde referans çok" diyerek cevap verdi.
"ONU SÖYLERSEM GİDER TAYYİP ERDOĞAN'A SÖYLERSİNİZ"
Muharrem İnce Cerrahpaşa ziyaretinin ardından görevden el çektirilen rektörün ardından, "Genel Kurmay Başkanı'nı, YÖK Başkanı'nı bir ziyaret etsem onu da görevden alırlar mı" dedi. Bunun üzerine Nagehan Alçı "Seçildiğiniz takdirde Hakan Fidan'ı da görevden alacak mısınız" dedi. İnce "Onu söylersem gider Tayyip Erdoğan'a söylersiniz" cevabını verdi.
Kaynak: haberinburada
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