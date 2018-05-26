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Muharrem İnce Ve Eşi İftar Alışverişi Yaptı
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Muharrem İnce ve Eşi İftar Alışverişi Yaptı

MUHARREM İNCE VE EŞİ İFTAR ALIŞVERİŞİ YAPTI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte bir markete giderek iftar alışverişi yaptı. İnce, alışveriş sırasında fiyatları inceledi, vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 14:50
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Ankara'daki temasları nedeniyle miting programlarına ara veren Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'ndeki evinin karşında bulunan markete giderek, iftar alışverişi yaptı.

"HOŞ GELDİNİZ" DİYE KARŞILANDI

Markette bazı vatandaşlar tarafından, "Hoş geldiniz" diye karşılanan İnce, bir çocuğu severek, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

ÜRÜNLERİN FİYATLARINI İNCELEDİ

Reyonlardaki ürünleri ve fiyatları inceleyen İnce, ramazan pidesi ve iftar için ihtiyaçlarını aldı. İnce, kasada ödemeyi yaptıktan sonra market poşetlerini eşi ile taşıyarak, evine gitti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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