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Muharrem İnce Ve Eşi, Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş'ın Ailesini Ziyaret Edecek
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Muharrem İnce ve Eşi, Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş'ın Ailesini Ziyaret Edecek

MUHARREM İNCE VE EŞİ, DİYARBAKIR'DA SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN AİLESİNİ ZİYARET EDECEK

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır'da HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın evini ziyaret edecek. İnce'ye eşi Ülkü Hanım da eşlik edecek.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 15:50
Puan Ver : Muharrem İnce Ve Eşi, Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş'ın Ailesini Ziyaret Edecek(7/10)3

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır'da HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın evini ziyaret edecek. İnce, bir süre önce Edirne Cezaevinde Demirtaş ile görüşmüştü.

"ÇOCUKLARIMA SELAM SÖYLE" DEMİŞTİ

Demirtaş İnce'ye, "Diyarbakır'a gidince bizim eve de uğra, çocuklara eşime selam söyle" dedi. İnce, Diyarbakır mitingi sonrası eşi Ülkü İnce ile birlikte, Başak Demirtaş ve çocuklarını evinde ziyaret edecek.

DİYARBAKIR MİTİNGİ SONRASI GİDECEK

İnce'nin Başak Demirtaş'a yapacağı ziyaretin 11 Haziran'daki Diyarbakır mitingi sonrası olması bekleniyor.

Kaynak: Sözcü

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Kaynak: haberinburada



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