MUHARREM İNCE VE EŞİ, DİYARBAKIR'DA SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN AİLESİNİ ZİYARET EDECEK
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır'da HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın evini ziyaret edecek. İnce'ye eşi Ülkü Hanım da eşlik edecek.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır'da HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın evini ziyaret edecek. İnce, bir süre önce Edirne Cezaevinde Demirtaş ile görüşmüştü.
"ÇOCUKLARIMA SELAM SÖYLE" DEMİŞTİ
Demirtaş İnce'ye, "Diyarbakır'a gidince bizim eve de uğra, çocuklara eşime selam söyle" dedi. İnce, Diyarbakır mitingi sonrası eşi Ülkü İnce ile birlikte, Başak Demirtaş ve çocuklarını evinde ziyaret edecek.
DİYARBAKIR MİTİNGİ SONRASI GİDECEK
İnce'nin Başak Demirtaş'a yapacağı ziyaretin 11 Haziran'daki Diyarbakır mitingi sonrası olması bekleniyor.
Kaynak: Sözcü2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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