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Muharrem İnce, ünlü gazeteciye açtı ağzını yumdu gözünü!

MUHARREM İNCE, ÜNLÜ GAZETECİYE AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ!

Muharrem İnce, seçim gecesi kaçırıldığı yönünde iddialarda bulunan gazeteci Fuat Uğur'a, "Gazeteci bozuntusu seçim gecesi ile ilgili yazdıklarını ispatlamazsan alçaksın, namussuzsun, şerefsizsin!" dedi.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 18:10
Puan Ver : Muharrem İnce, Ünlü Gazeteciye Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!(10/10)6

Muharrem İnce'nin seçim gecesi kaçırıldığına dair iddiaları Türkiye gazetesindeki köşesinde değerlendiren Fuat Uğur'a İnce'den çok sert tepki geldi. Twitter'dan ağır sözler kullanan İnce " Fuat Uğur denen gazeteci bozuntusu seçim gecesi ile ilgili yazdıklarını ispatlamazsan alçaksın, namussuzsun, şerefsizsin! Senin gibi alçaklar köşelerinden böyle yalanlarla havladıkça mücadele azmim artacaktır." diye yazdı

FUAT UĞUR, MUHARREM İNCE'NİN KAÇIRILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Fuat Uğur, Türkiye gazetesindeki köşesinde, İnce'nin seçim gecesi açıklama yapmaması için kendi ekibi tarafından kaçırıldığını ileri sürmüştü.

"İSPATLAMAZSAN, ALÇAKSIN, NAMUSSUZSUN, ŞEREFSİZSİN"

Uğur'un ifadelerine sert tepki gösteren İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fuat Uğur denen gazeteci bozuntusu seçim gecesi ile ilgili yazdıklarını ispatlamazsan alçaksın, namussuzsun, şerefsizsin! Senin gibi alçaklar köşelerinden böyle yalanlarla havladıkça mücadele azmim artacaktır" dedi.Uğur, 30 Haziran'da yayımlanan yazısında "Muharrem İnce kendi ekibi tarafından kaçırıldı. Muharrem İnce kaçırılmış, konuşması engellenmiş ve susturulmuştu. Kendi ekibi tarafından. Zaten konuşacaktı ama ertesi gün uyanması ve damarlarında dolaşan alkolden arınması gerekecekti" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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