MUHARREM İNCE, SİYASETİ BIRAKMA İÇİN ERDOĞAN'A ŞART KOŞTU: BENİMLE CANLI YAYINA ÇIK
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kaybetmesi halinde siyaseti bırakacağını belirterek "Ama bir şartım var. Erdoğan benimle istediği kanalda canlı yayına çıksın" dedi.
Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Göztepe'de düzenlenen yürüyüşün ardından halka seslendi.
"SİYASETİ BIRAKACAĞIM AMA BİR ŞARTIM VAR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği soruyu yanıtlayan İnce "Erdoğan, bana birinci çıkamazsan siyaseti bırakacak mısın? diye sordu. Erdoğan, Recep Erdoğan, sana sesleniyorum. İddialı insanları severim, seni de beğendim, iddialısın. Sana söz veriyorum bu seçimi kazanamazsam siyaseti bırakacağım ama bir şartım var. İstediğin bir televizyon programında benimle yayına çık ondan sonra. Kanalı sen seç, sunucuyu sen seç, saatini sen seç. Yanına 200 tane danışmanını al istersen promterini al karşıma çık. Senden bunu istiyorum. Söz veriyorum ben sözümde duracağım" dedi.
"BU ÜLKENİN GENÇLERİ İLE MARKA OLUŞTURACAĞIM"
İnce, Türkiye'nin marka değeri oluşturması gerektiğini ifade ederek "Zeytinyağını İtalyanlar bizden dökme olarak alıyor. Çünkü bizim markamız yok. Elbise üretiyoruz, biz dikiyoruz. İtalyanlar geliyor, marka basıyor, 20 katına satıyor. Televizyon üretiyoruz, bir televizyondan 10-15 Euro kazanıyoruz. Bir otomobilden 100-150 Euro kazanıyoruz çünkü markamız yok bizim. Ben bu ülkenin gençleri ile marka oluşturacağım" şeklinde konuştu.
"BEYİN GÖÇÜNÜ NEYİN GÜCÜNE DÖNDÜRECEĞİM"
Din eğitiminde zorlama olmayacağının altını çizen İnce, " Dindar nesilden hiç bir korkum yok, sorunum da yok. İsteyen çocuğunu dindar yetiştirebilir ama kindar nesil olmaz. Özgür düşünen nesil, demokrat bir nesil, sorgulayan bir nesil yetiştireceğiz. Herkese resmi dil olan Türkçe'yi öğreteceğiz, anasının evinde konuştuğu dili öğreteceğiz. Bir de uluslararası dil öğreteceğiz. Ne istiyorsun sen? Fıkıh, Hadis, Kelam dersi mi? İki saat al, daha fazla istiyorsa baş üstüne hemen yaparız, 6 saat al. Diğer veli de diyorsa ben de istemiyorum, tamam sen de girmezsin. Zorlama yok talepleri karşılayacağız. Türkiye'de eğitim hakkında zorlama yapmayacağız, ulusal bir uzlaşma sağlayacağız. Herkes, 'bu sistem adil' diyecek. Türkiye'de ilk 500'e girmiş öğrencilerim oldu bu öğrenciler ülkeyi terk ediyorlar. Beyin göçü var. Cumhurbaşkanı olduğumda beyin göçünü beyin gücüne döndüreceğim" ifadesini kullandı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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