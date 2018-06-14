Enerji Bakanı 3. Nükleer Santralin Nereye Yapılacağını Açıkladı
Muharrem İnce Ordu'da Horon Tepti
Erdoğan, Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluğu Sonrası Ali Koç'u Kutladı
Erdoğan'dan Moody's'e Gözdağı: 24 Hazirandan Sonra Operasyon Çekeceğiz
Ünlü Oyuncu, Sevgilisini Darp Ettiği İçin Oynadığı Diziden Çıkarıldı
Anayasa Mahkemesi 'ramazan Davulu' İçin Kararını Verdi
Basketbolda Türkiye'nin En Büyüğü Fenerbahçe Doğuş Oldu
Galatasaray Fişeği Yaktı: Trezeguet'i İstiyoruz
Meral Akşener, Millet İttifakı'nın Geleceği Hakkında Konuştu
Fed'in Faiz Kararı Belli Oldu! İşte Dolarda Son Durum
Fatih Terim, Çok İstediği Trezeguet'ten Söz Aldı
Emirates, 74 Bin Liraya Türk Pilot Transfer Edecek
Ameliyata Giren Sahte Doktor Lise Mezunu Çıktı!
Uefa Cezasına Galatasaray'dan İlk Yorum: 35 Milyonun 2'sini Vereceğiz
Ümit Özat, 1. Lig Ekibinin Başına Geçiyor
Fenerbahçe Kombineleri, 3 Temmuz'da Satışa Çıkıyor
Kurt Hoca, Real Madrid'in Teklifini Elinin Tersiyle İtti
Dünya Kupasının Kahin Kedisi, İlk Tahminini Yaptı
İstanbul'da Bayram Trafiği Başladı
Erdoğan Anahtarı Teslim Etti! Eren Bülbül'ün Ailesine Ev Hediye Edildi

MUHARREM İNCE ORDU'DA HORON TEPTİ


Muharrem İnce Ordu'da horon tepti
Tarih : 14 Haziran 2018, 00:40
Puan Ver : Muharrem İnce Ordu'da Horon Tepti(10/10)6

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ordu'da kendisini karşılayan horon ekibi ile horon tepti. Resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan horon videosunu paylaşan İnce'nin görüntüleri binlerce beğeni aldı ve sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Ordu mitinginde halka seslendi. İşte İnce'nin konuşmasının satırbaşları;

Böyle bir mitingi ilk kez görüyorum. Bütün balkonlar dolu, yol boyu dolu. Bu dip dalgasını bu milletin hep birlikte şahlanışını Allah'ın izni ile kimse durduramaz.

"BEN GELECEK DİYORUM ARKADAŞ KIRAATHANE DİYOR"

Cumhurbaşkanlığımda 5 sene sonra Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olduğumda İstanbul'da Muharrem İnce'yi 3 boyutlu olarak izleyeceksiniz. Dünyada teknoloji korkunç ilerliyor. O yüzden diyorum; Nano teknoloji, gelecek diyorum gelecek... Ben gelecek diyorum arkadaş kıraathane diyor

"CUMHURBAŞKANI OLDUĞUMDA FINDIK 15 LİRA OLACAK"

Kaç defa Ordu'ya geldi, bir defa fındık dedi mi? Bu sefer geldiğinde diyecek! Ben Cumhurbaşkanı olduğumda fındık 15 lira olacak.

O her mahalleye bir kıraathane açacak ya ben de her mahalleye bir kreş açacağım.

"SİYASETİ TEK ŞARTLA BIRAKIRIM"

Birinci çıkmazsam siyaseti bırakacakmıymışım, daha maça yeni başladık. Bırakırım ama bir şartla, benim karşıma bir televizyona çık. Tartışalım ondan sonra söz. Sen nasıl bir çakma ustasın ki, çıraktan kaçıyorsun. Gel karşıma çık. Ben üretim ekonomisi diyorum.

Ben fabrika açacağım diyorum, sen kıraathane açacağım diyorsun. Bugün çok ilginç bir şey oldu. BM'nin bir açıklaması var, '2,5 milyon Suriyeli daha Türkiye'ye gelebilir' diyor.

"VATANDAŞ DEĞİL DEVLET KEMER SIKACAK"

Erdoğan ile İnce arasındaki fark. Bir, Erdoğan vatandaşa sen kemer sıkacaksın diyor. Ben, vatandaş değil devlet kemer sıkacak diyorum.

"TÜRKİYE'DE HER EFELENMENİN EKONOMİK BİR BEDELİ VAR"

Bizim dönemimizde dış politikaya bakın. Kavga etmediği insan yok, herkesle kavgalıyız. Hepsinin bir bedelini ödedik. Rusya ile kavga etti. Rus turistler gelmedi, Antalya'da turizmci çöktü. Domatesleri almadı, tarımcı çiftçi çöktü. Almanya ile kavga etti, barışmak için yenilenebilir enerji ihalesini verdi. Hollanda ile kavga etti Petrol Ofisi'ni Hollandalılara sattı. Amerikalılarla kavga etti, gerekmediği halde 11 milyar dolarlık uçak aldık. Türkiye'de her efelenmenin ekonomik bir bedeli var.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Muharrem  İnce  Ordu  Da  Horon  Tepti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER