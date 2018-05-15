MUHARREM İNCE NİĞE MİTİNGİNDE VATANDAŞLARI AZARLADI: Bİ SUSUN YA!
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Niğde mitinginde konuşan vatandaşları "Ön taraftakiler bi susun ya! Kafam karıştı, bi susun!" sözleriyle azarladı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen mitingde, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla meydanı dolduran halka seslendi.
İnce, miting sırasında konuşan vatandaşları "Ön taraftakiler bi susun ya! Kafam karıştı, bi susun!" sözleriyle azarladı.
TELEFONLA YAYIN YAPILMASINI İSTEDİ
Konuşmasının başında vatandaşlara akıllı telefonları olanların canlı yayın yapmalarını söyleyen Cumhurbaşkanı adayı İnce, konuşmasının devamında basın mensuplarını hedef aldı.
VATANDAŞLARI AZARLADI: Bİ SUSUN!
Miting sırasında konuşan vatandaşlar ise Muharrem İnce'yi oldukça sinirlendirdi. Dikkati dağılan İnce, vatandaşları "Ön taraftakiler bi susun ya! Kafam karıştı, bi susun!" sözleriyle azarladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Araç Paylaşım Uygulaması Kullanarak Memleketine Gitmek İsteyen Genç Kızın Cesedi Bulundu
- Soros Vakfı, 'soros'u Durdur' Yasası Çıkaran Ülkeden Çekiliyor
- Abd Basını Yerden Yere Vurdu: Babasının Küçük Gulyabanisi
- Kapkaççıya Direnince Suratından Bıçaklandı, Halini Görenler Dondu Kaldı
- Çarşaflı Kadına Hakaret Eden Irkçı Abd'liye Kasiyer Kızdan Anlamlı Cevap
Bu Haberle İlgili Yorumlar