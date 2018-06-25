MUHARREM İNCE NE ZAMAN KONUŞACAĞINI DUYURDU!
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici seçim sonuçlarını ilanını müteakip açıklama yapacağını duyurdu.
YSK'NIN SONUÇLARI İLAN ETMESİNİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPACAK
Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin YSK'nın geçici sonuçları açıklamasının ardından açıklama yapacağı açıklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bursa'da Sandıkların Tamamı Açıldı! İşte Sonuçlar
- Erdoğan'ın Zaferi Afrin'de Araç Konvoyu İle Kutlandı
- Hangi Anket Şirketi Seçim Sonuçlarını Doğru Bildi? İşte Yanıtı
- Vatandaşların Kısıklı'daki Sevinç Gösterisi Havadan Böyle Görüntülendi
- Erdoğan, Seçimin Ardından İlk Tweetini Paylaştı! Sosyal Medya Yıkıldı
EKONOMİ HABERLERİ
- 54 Yıl Kapalı Kalan Kastamonu Havalimanında 5 Yılda 422 Bin Yolcu Taşındı
- Hükümet, Patates Fiyatlarını Düşürmek İçin İlk Adımı Attı
- Sgk'dan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Gss Düzenlemesi
- Rekor Geldi! Seçim De Dünya Kupası Da Türk Turizminin Hızını Kesemedi
- Çipras Verdiği Sözü Tuttu, Kravatı Boynuna Geçirdi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
- Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
- Dünya Bu İddiayı Konuşuyor! Afrika'da İlaç Karşılığında Genç Kızlarla Cinsel İlişkiye Girdiler
- Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
Bu Haberle İlgili Yorumlar