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MUHARREM İNCE NE ZAMAN KONUŞACAĞINI DUYURDU!


Muharrem İnce ne zaman konuşacağını duyurdu!
Tarih : 25 Haziran 2018, 02:00
Puan Ver : Muharrem İnce Ne Zaman Konuşacağını Duyurdu!(10/10)6

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici seçim sonuçlarını ilanını müteakip açıklama yapacağını duyurdu.

YSK'NIN SONUÇLARI İLAN ETMESİNİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin YSK'nın geçici sonuçları açıklamasının ardından açıklama yapacağı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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