Muharrem İnce, Kendisine Seslenen Yaşlı Çiftin Yanına Koşarak Gitti
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Muharrem İnce, Kendisine Seslenen Yaşlı Çiftin Yanına Koşarak Gitti

MUHARREM İNCE, KENDİSİNE SESLENEN YAŞLI ÇİFTİN YANINA KOŞARAK GİTTİ

Seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'e giden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, uçaktan indiği esnada kendisine seslenen yaşlı çiftin yanına koşarak gitti.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 17:20
Puan Ver : Muharrem İnce, Kendisine Seslenen Yaşlı Çiftin Yanına Koşarak Gitti(6/10)2

Seçim ziyaretleri kapsamında miting yapmak için Balıkesir'e gelen CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kalabalık CHP'li grup karşıladı.

YANINA ÇAĞIRINCA KOŞARAK GİTTİ

Yaşlı bir çiftin uçaktan inen İnce'ye seslenerek yanına çağırması üzerine İnce, koşarak vatandaşın yanına gidip kısa süreli sohbet etti.

OKUDUĞU FAKÜLTEYE GİTTİ

İnce, daha sonra şehir turu yaparak okuduğu Necatibey Eğitim Fakültesine gitti.

O anlardan kareler;

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Kaynak: haberinburada



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