MUHARREM İNCE, KENDİSİNE SESLENEN YAŞLI ÇİFTİN YANINA KOŞARAK GİTTİ
Seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'e giden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, uçaktan indiği esnada kendisine seslenen yaşlı çiftin yanına koşarak gitti.
Seçim ziyaretleri kapsamında miting yapmak için Balıkesir'e gelen CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kalabalık CHP'li grup karşıladı.
YANINA ÇAĞIRINCA KOŞARAK GİTTİ
Yaşlı bir çiftin uçaktan inen İnce'ye seslenerek yanına çağırması üzerine İnce, koşarak vatandaşın yanına gidip kısa süreli sohbet etti.
OKUDUĞU FAKÜLTEYE GİTTİ
İnce, daha sonra şehir turu yaparak okuduğu Necatibey Eğitim Fakültesine gitti.
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Kaynak: haberinburada
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