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Muharrem İnce için ilk seçim şarkısı yazıldı!

MUHARREM İNCE İÇİN İLK SEÇİM ŞARKISI YAZILDI!

Ünlü şarkıcı Atilla Taş sosyal medya hesabı üzerinden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için şarkı seslendirdi.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 23:50
Puan Ver : Muharrem İnce İçin İlk Seçim Şarkısı Yazıldı!(7/10)3

Atilla Taş resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye verdiği desteği şarkı söylediği bir video paylaşarak açıkladı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

"OMURGALI OLMAK ZORDUR, DİK DURMANI SAĞLAR"

Öte yandan ünlü sanatçı, "Omurgalı olmak zordur. Dik durmanı sağlar. Çok şükür solucan olmadım. Kıvrılıp bükülmedim. Türküm! Atatürkçüyüm! Ama Kürdü, Alevisi, Sünnisi, Lazıyla bu ülkedeki tüm renkleri kucaklıyorum! Budur doğanın getirdiği, koşulsuz sevmek!" açıklamalarında bulundu.

Taş'ın videoda seslendirdiği şarkının sözleri ise şöyle;

Bir kar yağar ince ince, geliyor Muharrem İnce

Bir oy ver ver ver sende gardaş zamanı da gelince

Bir oydan da ne olur ne olur ne olur deme ne olur

Neler olmaz ki, sen oy verince

İmza atınca ne olur ne olur ne olur ne olur gardaş ne olur

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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