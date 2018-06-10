MUHARREM İNCE: ERDOĞAN BEYAZ TÜRK, BEN İSE TÜRKİYE'NİN ZENCİSİYİM
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İstanbul'da konuştu. İnce "Erdoğan beyaz Türk. Ben ise bu ülkenin zencisiyim" dedi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce 24 Haziran seçimleri öncesi mitinglerini sürdürüyor. Gün boyu İstanbul'un ilçelerinde mitingler yapacak olan İnce startı Esenyurt'tan verdi.
YİNE TELEVİZYON ÇAĞRISINDA BULUNDU
İnce, "Bu yorgun adamı değiştirmemiz lazım. Bana çırak diyor ya, önemli değil desin. O dünya ile kavga ediyor. Benim derdim fabrika. Benim derdim, AVM'de asgari ücretle ezilen çocuklar var ya onları adam gibi yaşatmak" dedi. İnce, Erdoğan'a televizyona çıkma çağrısında bulundu, "İnanın bunu çok istiyorum" diye konuştu.
ERDOĞAN BEYAZ TÜRK
Muharrem İnce bir sonraki durağı olan Bağcılar'da konuştu. İnce, "Şimdi ben Türkiye'nin zencisiyim, Erdoğan beyaz Türk." diye konuştu2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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