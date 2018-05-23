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Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Adaylarına 500'er Lira Bağış Yaptı
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Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Adaylarına 500'er Lira Bağış Yaptı

MUHARREM İNCE, CUMHURBAŞKANI ADAYLARINA 500'ER LİRA BAĞIŞ YAPTI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bizzat kendisi bankaya giderek, diğer partilerin Cumhurbaşkanı adaylarına 500'er lira bağışta bulundu.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 11:10
Puan Ver : Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Adaylarına 500'er Lira Bağış Yaptı(8/10)4

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce diğer partilerin Cumhurbaşkanı adaylarına 500'er lira bağışta bulundu.

24 Haziran seçimleri için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı adaylarına da bağışlar sürüyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ilginç bir adım attı ve diğer Cumhurbaşkanı adaylarına 500'er lira bağışta bulundu.

BİZZAT BANKAYA GİTTİ

Bir banka şubesine giden İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek'in hesaplarına 500'er lira yatırdı.

ÜST LİMİT 13 BİN 916 LİRA

Cumhurbaşkanı adayları için sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bağış yapabiliyor ve bu rakam 13 bin 916 lirayı geçemiyor.

KILIÇDAROĞLU DA BAĞIŞ YAPMIŞTI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde partisinin adayı Muharrem İnce'nin hesabına 13 bin 916 lira yatırmıştı.

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Kaynak: haberinburada



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