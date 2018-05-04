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muharrem ince cumayı kıldı, ardından mini miting yaptı

MUHARREM İNCE CUMAYI KILDI, ARDINDAN MİNİ MİTİNG YAPTI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği Muharrem İnce önce cuma namazını kıldı, ardından mini bir miting yaparak 1. Meclis önünde halka hitap etti.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 14:30
Puan Ver : Muharrem İnce Cumayı Kıldı, Ardından Mini Miting Yaptı(6/10)7


Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Birinci Meclis önünde konuştu.



CUMA NAMAZINI HACI BAYRAM'DA KILDI



Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı adaylığı için Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi seçti. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı​ Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kıldı. İnce, bugün adaylık açıklamasının ardından cuma namazı kılmak üzere Hacı Bayram Camii'ne gitti. İnce cuma namazının ardından Ulus'taki 1. Meclis önüne giderek burada mini bir miting yaptı.



"SEFERBERLİK İLAN EDİYORUM"



Burada yaptığı konuşmada seçime ilişkin ilk mitingin memleketi Yalova'ya yarın yapılacağını söyleyen İnce "51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Gece 1.30'da bile çalışacağız" dedi.



 



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Kaynak: haberinburada

 






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