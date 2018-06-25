Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sessizliğe bürünen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce CHP Genel Merkezinde açıklama yapıyor.

Dün gece attığı tweet ile saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini duyuran İnce "Asparagas haberlerle başlayalım. Beni kimse tehdit etmedi. Tehdit edecek adam da kalmadı" dedi.

"HEPİMİZİN CUMHURBAŞKANI OL"

İnce şunları söyledi:

Yok ben saraya gitmişim, böyle bir şey yok. 15 milyon yurttaş bana oy verdi. Hedefimiz bunu 30 milyon yapmak. Eğer 15 milyon insan cumhurbaşkanlığı seçiminde oy veriyorsa bu rakam kısa sürede 30 milyon yapılabilir.

Sayın Erdoğan lütfen artık bu günden sonra AK Parti Genel Başkanı gibi davranmayın. 81 milyonun cumhurbaşkanı olun. Benim sloganımı kullanın. Artık hepimizin cumhurbaşkanı olun. Herkesi kucaklayın. Ben seçilseydim öyle yapacaktım.

Bu seçim ilanı ve sonuçlarının açıklanmasına kadar adaletsiz bir seçim olmuştur. Seçime kan bulaşmıştır. Suruç ve Erzurum'da yaşananlar bu seçimi kanın bulaştığı bir seçim yapmıştır.

SEÇİM SONUÇLARINI KABUL EDİYORUM

Seçim sonuçlarına dönük açıklanmaya muhtaç bölümler vardır. Hayır blokunun 16 Nisan'ın gerisinde oy alması açıklanmaya muhtaçtır. Görevli arkadaşlarımız olumsuzluklarla can siperane mücadele ettiler. Kararlılıklarını kutluyorum.

Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Altında imzalarımız bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklardır. YSK ile bizim tutanaklarımız arasında anlamlı bir fark yoktur. Sonuçları değiştirecek bir fark yoktur. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum.

Türkiye için beka sorunu büyük tehlike ile devam ediyor.

Tam anlamıyla bir tek adamlık rejimine geçilmiştir. Geleceğimize dair endişelerimiz olmaya devam ediyor. Bu seçimde üç vatandaştan birinin onayını almış biri olarak tüm vatandaşların gönlünü kazanmaya devam edeceğim.

"BİZE DÜŞEN YANLIŞLARIMIZI DÜZELTMEK"

Yapılan her şey eksiklikler içerebilir. O halde eksiklerimizi gidermeliyiz. Bize düşen yanlışlarımızı düzeltmek olur. Türkiye herkesin Türkiye'si olana kadar mücadelemiz devam edecektir.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

50 günlük kampanyada bizlere, Ramazan ayında, sıcaklarda yalnız bırakmayan yurttaşlarımıza, bayraklarımızı asan gençlerimize, broşürlerimizi dağıtan kadınlarımıza, çocuğunu uyuturken seçim şarkısı ile çocuğunu uyandırdığımız annelere, herkese teşekkür ediyorum, onlardan özür diliyorum.

CHP'ye akıl verecek durumda değilim. Ortak yön bulunmalıdır.

"GAZETECİLERLE DOST OLUNCA DİKKATLİ OLMAK GEREKİRMİŞ"

İsmail Küçükkaya'ya mesaj atarken hata yaptım. Ona arkadaşça bir mesaj attım. Ama bunu bir siyasetçi yapmamalıdır. Kesin sonuçları bekledim. Ama demek ki gazetecilerle dost olunca daha dikkatli olmak gerekirmiş. Hata benim. Bunu yapmamalıydım. Özür diliyorum bunun için.

Arada 10 milyon 10 farkı var. Bunları görmek lazım. Kaçtığımız yok, tehdit edildiğimiz yok ama tweet ile öğrenilmesi hoş olmadı.

Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştuk. Yüz yüze gelmedik ama geleceğiz tabii ki.

"BANA YÜRÜ DERLERSE ÖNDEN YÜRÜRÜM"

Bana oy verenler benimle yürüdüğü sürece ben devam edeceğim. Siyaset uzun nefesli bir iştir. Ben dün akşam kesinleşmesini istedim, o yüzden çıkmadım. Sonucu görmek istedim.

41 yıl sonra 30'un üzerinde oy almışız. Bunu benim söylemem ayıptır. 30 barajını yıktık 50 barajını da yıkacağız. Bana yürü derlerse ben önden yürümeye hazırım.

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Kaynak: haberinburada