MUHARREM İNCE, BOYACININ YANINA OTURUP AYAKKABISINI BOYADI
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret ettikten sonra yolda bir boyacının ayakkabı sandığına oturdu ve ayakkabılarını boyadı.
Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'a gelen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret ettikten sonra yolda bir boyacının ayakkabı sandığına oturdu ve ayakkabılarını boyadı.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNİ ZİYARET ETTİ
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti.
BOYA SANDIĞINA OTURUP AYAKKABILARINI BOYADI
Muharrem İnce daha sonra halkla sohbet etti. Sohbetin ardından Muharrem İnce, boya sandığına oturarak kendi ayakkabılarını boyayıp boyacının derdini dinledi.
CHP'Lİ ALİ ŞEKER SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Muharrem İnce'nin bu hareketi çevredekiler tarafından takdirle karşılandı. Görüntüleri ise CHP'li Ali Şeker Twitter adresinden paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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