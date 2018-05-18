MUHARREM İNCE, BİRA İÇERKEN ÇEKİLEN FOTOĞRAFIYLA İLGİLİ KONUŞTU: FETÖ'CÜLER ÇEKTİ
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Bodrum'da içki içerken çekilen fotoğrafı için "Ne zaman içtiğim tartışmalı. FETÖ yöntemleriyle elde edilmiş fotoğrafı da kenara koyuyorum." dedi.
2014 yılında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'la birlikte Bodrum'da bira içerken çekilmiş görüntüleri çok konuşulan Muharrem İnce, söz konusu fotoğrafla ilgili soruya "Ne zaman içtiğim de tartışmalı. FETÖ yöntemleriyle elde edilmiş fotoğrafı da kenara koyuyorum." diyerek yanıt verdi.
ELİNDE İÇKİ OLAN FOTOĞRAF SORULDU
Sözcü Gazetesi'ne konuşan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yeniden bu fotoğraf soruldu.
Muharrem İnce, "Bira içtiğiniz için size cehennemlik diyorlar" sorusuna; "Hangisinin daha ayıp olduğunu kamuoyu takdir etsin. Ne zaman içtiğim de tartışmalı. FETÖ yöntemleriyle elde edilmiş fotoğrafı da kenara koyuyorum." diyerek yanıt verdi.İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı
"MUHAFAZAKAR BİR AİLEDEN Mİ GELİYORSUNUZ?"
İnce, Muhafazakar bir aileden mi geliyorsunuz sorusu için "Ben sıradan bir köylü ailesinin, muhafazakar bir ailenin, solcu çocuğuyum. Adalet Partiliydiler. Hacca gitmiş, namaz kılan, oruç tutan insanlar benim ailem… Ama ben solcuydum. Ben çok politik bir çocuktum, özel merakımdı bu. 11 yaşlarında, Cumhuriyet Gazetesi okuyorum köy kahvesinde, bizim eve giren bir gazete değil. Aynı yaşta teyzemin oğlu var. Bir gün teyzem sordu "Büyüyünce ne olacaksın?" dedi. Ben "Başbakan olacağım" dedim. Oğluna sordu, kuzenim "Ben doktor olacağım" dedi. Kuzenim şimdi doktor." dedi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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