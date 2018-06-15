Galatasaray'a, Luis Cavanda Müjdesi
Okulda Kurşun Yağdıran Polise 'görevsizlik' Kararı
Abd, Hava Saldırısında Taliban Liderini Öldürdü
Beşiktaş'tan Kerem Demirbay Sürprizi
Fetö'nün Sözde Sivas Büyük Bölge İmamı Avm'de Yakalandı
Final Sınavında Profesörün Sorduğu Sorular Öğrencileri Şoke Etti!
Suruç'taki Saldırılarda 3 Kişi İçin Yakalama Kararı Çıkarıldı!
İstanbullu Bayramda Rahat Nefes Aldı, Bütün Yollar Boşaldı
Einstein'ın Seyahat Günlüklerindeki Irkçı İfadeler Gün Yüzüne Çıktı
Almanların Islıkladığı İlkay Gündoğan İçin İspanyol Devi Barcelona Devreye Girdi
Mustafa Ceceli'nin Bayram Fotoğrafındaki Detay Dikkatlerden Kaçmadı
Havaalanında Panik! Yolcular Tahliye Edildi, Seferler Durduruldu
Sahte Profesörü Yakalatan İhbar: O Eski Kiracım Profesör Falan Değil
Kılıçdaroğlu, Suruç Olayını İncelemek Üzere Milletvekili Görevlendirdi
Ysk'dan Demirtaş'ın 'talimat Alındı' İddialarına Yanıt!
Kıyasıya Mücadelenin Yaşandığı New York Oyununda Kazananlar Belli Oldu
Taciz İddialarıyla Gündeme Gelen Talat Bulut Havalimanında Görüntülendi
Süleyman Soylu: Pkk'nın Çok Önemli Cephaneliği Ele Geçirildi
Muharrem İnce Bayram Namazını Köyünde Kıldı
Kandil'e Hava Harekatı! Sözde Bölge Sorumlusu Öldürüldü

Muharrem İnce bayram namazını köyünde kıldı

MUHARREM İNCE BAYRAM NAMAZINI KÖYÜNDE KILDI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayram namazını memleketi Yalova'nın Elmalık Köyü'ndeki köy camisinde kıldı.

Tarih : 15 Haziran 2018, 10:40
Puan Ver : Muharrem İnce Bayram Namazını Köyünde Kıldı(9/10)5

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayram namazını memleketi olan Yalova'nın Elmalık Köyü'ndeki köy camisinde kıldı. Namazın ardından cami çıkışında köylülerle bayramlaşan İnce, köy mezarlığına giderek babası Şerif İnce'nin mezarında dua okudu. İnce mezarlık ziyaretinin ardından annesi Zekiye İnce'nin elini öptü.

BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı'na memleketi olan Yalova'nın Elmalık köyünde girdi. Sabahın erken saatlerinde evinden çıkıp camiye yürüyen İnce hemşerilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Elmalık Köyü Cami'nde kıldığı namazın ardından cami çıkışında köylülerle bayramlaşan İnce, köy mezarlığına giderek babası Şerif İnce'nin mezarında dua okudu. İnce mezarlık ziyaretinin ardından annesi Zekiye İnce'nin evine giderek burada ailesi ile bayramlaştı.

"KÖYDE HERKES BİRBİRİNİN YAŞINI BİLİR ONA GÖRE SIRAYA GİRER"

Tüm milletin bayramını kutladığını söyleyen İnce, burada gazetecilere açıklamada bulunarak, "Bizde bayramlarda bu geleneksel sıra olayı vardır. Herkes birbirinin doğum tarihini bilir zaten. Sadece yabancılar varsa onlarda hata olur. Yoksa köylülerde bir hata olmaz. Herkes yaşına bakar. Yaşı geldiği zaman sıraya girer, bayramlaşır. En son 7-8 yaşındaki çocuklar, köyün ihtiyarı en başta oturur. Bu seremoni, bu gelenek hiç değişmedi benim için. Sadece bir kez askerdeyken katılamadım. Onun haricinde hep buradaydım. İnşallah yarın cumhurbaşkanı olduğumuzda da aynı şekilde devam edeceğiz, onu bozmayacağız. Ben bütün milletimizin, Müslümanların bayramlarını kutluyorum. Nice güzel bayramlar diliyorum. Bayramda ağız tanını bozmayalım ama akşamüzeri saat 18.00'de mitingimiz var. Arife günü bana söylenenlere akşam üzeri gerekli cevabı veririm" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Muharrem  İnce  Bayram  Namazını  Köyünde  Kıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER