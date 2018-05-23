Muharrem İnce 24 Haziran'da Alacağı Oy Oranını Açıkladı
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Muharrem İnce 24 Haziran'da alacağı oy oranını açıkladı

MUHARREM İNCE 24 HAZİRAN'DA ALACAĞI OY ORANINI AÇIKLADI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erzincan'da yaptığı mitingde, 24 Haziran'da alacağı oy oranına ilişkin, "Birinci turda almaya yetmiyor ama yüzde 35'lerin üzerindeyiz. Canınızı sıkmayın." dedi.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 18:50
Puan Ver : Muharrem İnce 24 Haziran'da Alacağı Oy Oranını Açıkladı(9/10)5

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Erzincan'da vatandaşlara seslendi. İnce 24 Haziran'da alacağı oy oranına ilişkin konuşarak, "Birinci turda almaya yetmiyor ama yüzde 35'lerin üzerindeyiz. Canınızı sıkmayın." ifadelerini kullandı.

24 HAZİRAN'DA ALACAĞI OY ORANINI AÇIKLADI

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Erzincan'da düzenlediği mitingte 24 Haziran'da alacağı oy oranını açıkladı. İşte İnce'nin o açıklaması:

"YÜZDE 35'LERİN ÜZERİNDEYİZ"

'Muharrem İnce şu anda oyunuz kaç' derseniz. Birinci turda almaya yetmiyor ama yüzde 35'lerin üzerindeyiz. Canınızı sıkmayın.

"BENİM DÖNEMİMDE DEVLET TASARRUF YAPACAK"

Türkiye'ye tasarruf yapın denildi. Benim döneminde devlet tasarruf yapacak. Cumhurbaşkanının 20 aracı olmayacak. 300 aracı olmayacak. Saray'da oturmayacak. 16 yıldır milletvekiliyim 14 yıl kirada oturdum. Bir apartman dairem var. Evim bana saray gibi geliyor orada oturacağım.

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Kaynak: haberinburada



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