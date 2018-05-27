MUHAMMED SALAH DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRABİLİR!
Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşılaşan Liverpool'da Sergio Ramos'un müdahalesi sonrası sol omzundan sakatlanan Muhammed Salah, Dünya Kupası'nı kaçırabilir.
Sampiyonlar Ligi finalinde Sergio Ramos'la girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Muhammed Salah gözyaşlarıyla sahayı terk etmişti. Sol omzunda çıkık şüphesi bulunan Salah'ın, Dünya Kupası'nı kaçırabileceği açıklandı.
MISIRLI OYUNCU GÖZYAŞLARI İÇİNDE SAHAYI TERK ETTİ
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşı karşıya gelen Liverpool'da Muhammed Salah, omzundan sakatlandı. Mısırlı yıldız sakatlığı sonrasında gözyaşlarını tutamadı ve saha kenarına geldi.
YILDIZ OYUNCU DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRABİLİR
Sol omzunda çıkık şüphesi olan Mısırlı yıldızın Rusya'da oynanacak olan Dünya Kupası'nda forma giymesinin zor olduğu açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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