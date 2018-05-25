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Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan Futboluna 340 Milyon Dolarlık Yardım Yaptı
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Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan Futboluna 340 Milyon Dolarlık Yardım Yaptı

MUHAMMED BİN SELMAN, SUUDİ ARABİSTAN FUTBOLUNA 340 MİLYON DOLARLIK YARDIM YAPTI

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman, ülkesindeki futbol kulüplerinin tam 340 milyon dolarlık dış borcunu ödeme kararı aldı.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 00:30
Puan Ver : Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan Futboluna 340 Milyon Dolarlık Yardım Yaptı(10/10)6

Dünya futbolundaki ekonomik sıkıntıların gün geçtikçe büyüdüğü bir dönemde Suudi Arabistan'dan flaş bir haber geldi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda veliaht prens Muhammed bin Selman'ın ülkedeki futbol kulüplerinin tam 340 milyon dolarlık dış borcunu ödeme kararı aldığı belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA BAZI TAKIMLARIN CİDDİ FİNANSAL PROBLEMLERİ VAR

Açıklamada Suudi Arabistan'daki bazı kulüplerin ciddi finansal problemlerle boğuştuğu ve bu doğrultuda bir müdahaleye gereksinim duyulduğunun altı çizildi.

Al Ittihad kulübü başkanı Nawaf Al-Muqairn ise veliaht prensin bu girişimini memnuniyetle karşılarken "Bu adım, spor kulüplerinin hedeflerine ulaşmasına önemli bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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