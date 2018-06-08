MUHALİF GAZETECİ FETÖ PROPAGANDASINDAN GÖZALTINA ALINDI
Gazeteci Ece Sevim Öztürk, sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Gazeteci Ece Sevim Öztürk, sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Gazeteci Sevim Öztürk, hakkında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sosyal medya üzerinden FETÖ'yü aklamaya yönelik yayınları ve FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında Öztürk hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Savcılığın kararı sonrasında Öztürk, polis tarafından Şile'deki bir otelde yakalanarak gözaltına alındı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU
Ece Sevim Öztürk'ün gözaltına alınması sosyal medya hesabından şu mesaj ile duyuruldu:
"Gece 02:30 sularında Gazeteci Ece Sevim Öztürk gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştür. Gelişmeleri ilerleyen saatlerde buradan aktaracağız."
ECE SEVİM ÖZTÜRK KİMDİR?
Çağdaş Ses Genel Yayın Yönetmeni olan Ece Sevim Öztürk, 2010 yılında Çağdaş Ses Yayın Kurulu Başkanı Şahin Öztürk ile dünya evine girdi. Öztürk, 2006 -2011 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2012 -2016 yılları arasında ise Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gördü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun Tazminata Mahkum Edilmesine İlk Yorum!
- Bedelli Askerlikle İlgili Son Kulis Bilgisi! İşte Yaş Sınırı Ve Ücreti
- Trump'tan, Kuzey Kore Lideri Kim Jon-Un'a Şartlı Abd Daveti!
- Karamollaoğlu'ndan Şaşırtan Vaat: Bütün Hastanelerin İsmi Değişecek
- Yunanistan'ın Serbest Bıraktığı Darbeci Askerlerle İlgili Nato'dan Tek Cümlelik Çağrı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Genç Adam Kafasını Kestiği Yılan Tarafından Isırıldı, Ölümden Döndü
- Cinsel İlişki Tarikatı Liderinin Sağ Kolu Yaşanan Skandalları Anlatı: Kız Arkadaşımla Bile Yattı
- Kesik Çıngıraklı Yılan Kafası Abd'li Adamı Isırdı
- Fransız Talihli İkinci Kez Lotodan 1 Milyon Euro Kazandı
- Kur'an-I Kerim Zannettikleri Kitabı, Nesilden Nesile Aktardılar!
Bu Haberle İlgili Yorumlar