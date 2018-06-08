Gazeteci Ece Sevim Öztürk, sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gazeteci Sevim Öztürk, hakkında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sosyal medya üzerinden FETÖ'yü aklamaya yönelik yayınları ve FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında Öztürk hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Savcılığın kararı sonrasında Öztürk, polis tarafından Şile'deki bir otelde yakalanarak gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU

Ece Sevim Öztürk'ün gözaltına alınması sosyal medya hesabından şu mesaj ile duyuruldu:

"Gece 02:30 sularında Gazeteci Ece Sevim Öztürk gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştür. Gelişmeleri ilerleyen saatlerde buradan aktaracağız."

ECE SEVİM ÖZTÜRK KİMDİR?

Çağdaş Ses Genel Yayın Yönetmeni olan Ece Sevim Öztürk, 2010 yılında Çağdaş Ses Yayın Kurulu Başkanı Şahin Öztürk ile dünya evine girdi. Öztürk, 2006 -2011 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2012 -2016 yılları arasında ise Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Kaynak: haberinburada