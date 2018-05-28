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Muhalefetin Anketçisinin Verdiği Rakam, Altaylı'yı Kahkahaya Boğdu
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Muhalefetin anketçisinin verdiği rakam, Altaylı'yı kahkahaya boğdu

MUHALEFETİN ANKETÇİSİNİN VERDİĞİ RAKAM, ALTAYLI'YI KAHKAHAYA BOĞDU

Konuk olduğu canlı yayında ilk turda hangi adayın kaç puan alacağı sorusuna verdiği cevabı abartılı bulan Hakan Bayrakçı'nın "Bol kepçeden attık" sözleri Fatih Altaylı'yı kahkahaya boğdu.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 11:10
Puan Ver : Muhalefetin Anketçisinin Verdiği Rakam, Altaylı'yı Kahkahaya Boğdu(8/10)4

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke tek' programına konuk olan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HANGİ ADAY NE KADAR OY ALIR?

Muhalefetin anketçisi olarak bilinen Bayrakçı, İlk turda hangi adayın kaç puan alacağı sorusuna "Muharrem İnce yüzde 27, Meral Akşener yüzde 18, Selahattin Demirtaş yüzde 11, Temel Karamollaoğlu yüzde 2, Recep Tayyip Erdoğan ilk turda yüzde 42 alır" yanıtını verdi.

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı.

"BOL KEPÇEDEN ATTIK"

Seçim tahminin fazla abartılı olduğunun farkına varan Bayrakçı, "Bol kepçeden attık" itirafında bulundu. Bayrakçı'nın bu sözleri Fatih Altaylı'yı kahkahaya boğdu.

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Kaynak: haberinburada



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