Muğla Ortaca Devlet Hastanesi'nde, hastanın sevki sırasında sedyeden düşürüldüğü görüntülerin ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Ölümü şüpheli bulunan Zeliha Üstündağ'ın, İstanbul'daki mezarı açılarak otopsi yapılacak.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin, Ortaca Kaymakamlığı'nın idari personel hakkında soruşturma izni vermemesine ilişkin kararı bozmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Adli Tıp Kurumu, Zeliha Üstündağ'ın mezarının açılmasına karar verdi. Kurum tarafından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıda, "Kişiye ölüm sonrası otopsi yapılmamış olduğu anlaşıldığından sedyeden düşme sonucu travma meydana gelip gelmediğinin tespiti için fethi kabir işleminin yapılması ve otopsi raporunun temin edilerek Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi" istendi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Zeliha Üstündağ'ın kızı Ayşegül Üstündağ Varna, "Olayla ilgili personel hakkında 'soruşturma izni verilmemesi' kararını İdare Mahkemesi bozdu. İl Sağlık Müdürlüğü'nün inceleme ve disiplin soruşturması açması da bizce önemli gelişme. Son olarak Adli Tıp Kurumu da mezarın açılarak otopsi yapılmasını istedi. Önümüzdeki günlerde mezar açılarak gerekli işlemler yapılacak. Varsa, suçu olanların cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

İHBAR TELEFONU GELDİ

Hayatını kaybeden Zeliha Üstündağ'ın ambulansa taşınırken sedyeden düşürüldüğü ise bir ay sonra gelen bir telefon ihbarının ardından güvenlik kameralarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Üstündağ'ın yakınlarının olayı yargıya taşımasıyla mahkeme, Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servis görevlileri U.I, N.Ö, E.S. hakkında hastayı sedyeden düşürdükleri ve yaralanmasına sebep oldukları, F.K, ve M.M. hakkında ise olayı aileden sakladıkları iddiasıyla yargılanmasına karar verdi.

RAPORA SOLUNUM YETMEZLİĞİ YAZILDI

Olay 6 Mart 2017'de yaşandı. Rahatsızlanan Zeliha Üstündağ (72) komşularına ait otomobille Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Burada kalbi durduğu belirlenen Zeliha Üstündağ yapılan müdahale ile yaşama döndürüldü.

Bir süre sonra Dalaman Devlet Hastanesi'ne sevkine karar verilen Üstündağ 112 görevlileri tarafından yataktan sedyeye alınarak ambulansa götürüldü ve Dalaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 72 yaşındaki 4 çocuk annesi, burada 15 gün kaldığı yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Zeliha Üstündağ'ın ölüm raporuna solunum yetmezliğinden öldüğü yazıldı. (Kaynak: Yeni Asır)

Kaynak: haberinburada