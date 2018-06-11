Başak Demirtaş'tan Evini Ziyaret Edecek İnce'ye: Cumhurbaşkanı Adaylarına Evimizin Kapısı Açık
Mahalle Halkı Diken Üstünde! Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Çözülemiyor
Efsane Futbolcu İbrahim Yattara, Trabzonspor Altyapısında Antrenör Oluyor
Almanya'daki Seçim Sandıklarında Uzun Kuyruklar Oluştu
Türkiye'nin En Önemli Sorunu Ekonomidir Diyenlerin Oranında Büyük Artış
Tarım İşçilerinin Tehlikeli Yolculuğu Görenleri Hayrete Düşürdü
Tsk, Kandil Operasyonunda İkinci Safhaya Geçiyor
Pkk'nın Beli Kırıldı, Son 1 Haftada 69 Terörist Öldürüldü
Ypg, Esad'ın Müzakere Teklifini Kabul Etti: Askeri Yönetimin Çözüm Olmayacağını Anladık
Türkiye Ekonomisi Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 7,4 Büyüdü
Hurda Teşvikinde Süre 2019'a Kadar Uzatıldı
Muğla'da Sedyeden Düşürülen Kadının Mezarı Açılacak
Evini Kundaklayan Adam 1 Yaşındaki Oğlunu Alevler İçerisinde Bıraktı
Başbakan'dan Taksicilere Uber Açıklaması: Hiç Kimse Bedavadan Para Kazanamaz
Beşiktaş'ta Menemen Sezonu Bitti, Mıhlama Sezonu Başlıyor
İplik Atölyelerinin Bulunduğu İş Merkezinde Yangın Havadan Görüntülendi
Erdoğan'ın Damadı Duyurdu: Yerli Helikopterin Motorunda İlk Ateşleme Başarılı
Erdoğan Camileri Kapatacak Avusturya Başbakanı'na Seslendi: Bu Tavırların Başına Çok İşler Getirir
Bunama Belirtileri Gösteren 60 Bin Kişinin Ehliyetine El Konuldu
Fenerbahçe, İsmail Köybaşı'yı Gözden Çıkardı

Muğla'da Sedyeden Düşürülen Kadının Mezarı Açılacak

MUĞLA'DA SEDYEDEN DÜŞÜRÜLEN KADININ MEZARI AÇILACAK

Muğla'da hastanede ambulansa taşınırken sedyeden düşürüldüğü görüntüleri ölümünden sonra ortaya çıkan Zeliha Üstündağ'ın mahkeme kararıyla mezarı açılacak.

Tarih : 11 Haziran 2018, 10:50
Puan Ver : Muğla'da Sedyeden Düşürülen Kadının Mezarı Açılacak(9/10)5

Muğla Ortaca Devlet Hastanesi'nde, hastanın sevki sırasında sedyeden düşürüldüğü görüntülerin ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Ölümü şüpheli bulunan Zeliha Üstündağ'ın, İstanbul'daki mezarı açılarak otopsi yapılacak.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin, Ortaca Kaymakamlığı'nın idari personel hakkında soruşturma izni vermemesine ilişkin kararı bozmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Adli Tıp Kurumu, Zeliha Üstündağ'ın mezarının açılmasına karar verdi. Kurum tarafından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıda, "Kişiye ölüm sonrası otopsi yapılmamış olduğu anlaşıldığından sedyeden düşme sonucu travma meydana gelip gelmediğinin tespiti için fethi kabir işleminin yapılması ve otopsi raporunun temin edilerek Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi" istendi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Zeliha Üstündağ'ın kızı Ayşegül Üstündağ Varna, "Olayla ilgili personel hakkında 'soruşturma izni verilmemesi' kararını İdare Mahkemesi bozdu. İl Sağlık Müdürlüğü'nün inceleme ve disiplin soruşturması açması da bizce önemli gelişme. Son olarak Adli Tıp Kurumu da mezarın açılarak otopsi yapılmasını istedi. Önümüzdeki günlerde mezar açılarak gerekli işlemler yapılacak. Varsa, suçu olanların cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

İHBAR TELEFONU GELDİ

Hayatını kaybeden Zeliha Üstündağ'ın ambulansa taşınırken sedyeden düşürüldüğü ise bir ay sonra gelen bir telefon ihbarının ardından güvenlik kameralarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Üstündağ'ın yakınlarının olayı yargıya taşımasıyla mahkeme, Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servis görevlileri U.I, N.Ö, E.S. hakkında hastayı sedyeden düşürdükleri ve yaralanmasına sebep oldukları, F.K, ve M.M. hakkında ise olayı aileden sakladıkları iddiasıyla yargılanmasına karar verdi.

RAPORA SOLUNUM YETMEZLİĞİ YAZILDI

Olay 6 Mart 2017'de yaşandı. Rahatsızlanan Zeliha Üstündağ (72) komşularına ait otomobille Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Burada kalbi durduğu belirlenen Zeliha Üstündağ yapılan müdahale ile yaşama döndürüldü.

Bir süre sonra Dalaman Devlet Hastanesi'ne sevkine karar verilen Üstündağ 112 görevlileri tarafından yataktan sedyeye alınarak ambulansa götürüldü ve Dalaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 72 yaşındaki 4 çocuk annesi, burada 15 gün kaldığı yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Zeliha Üstündağ'ın ölüm raporuna solunum yetmezliğinden öldüğü yazıldı. (Kaynak: Yeni Asır)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Muğla  Da  Sedyeden  Düşürülen  Kadının  Mezarı  Açılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER