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Müge Anlı'dan Beşiktaş Taraftarlarına Cevap: Benim Ne Alakam Var

MÜGE ANLI'DAN BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA CEVAP: BENİM NE ALAKAM VAR

Beşiktaş-Kayserispor maçında aleyhine küfürlü tezahüratlar yapılan Müge Anlı, "Benim ne alakam var bu işlerle? Herkes ne dediyse ben de onu dedim." diyerek Beşiktaşlı taraftarlara cevap verdi.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 00:20
Puan Ver : Müge Anlı'dan Beşiktaş Taraftarlarına Cevap: Benim Ne Alakam Var(10/10)6

Beşiktaş taraftarlarının Kayserispor maçında aleyhinde küfürlü tezahüratta bulunduğu Müge Anlı'dan açıklama geldi.

MÜGE ANLI BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA CEVAP VERDİ

Müge Anlı ile Beşiktaş taraftarları arasında yaşanan gerilimin ardından Sinan Engin, Müge Anlı'nın Tolga Zengin'i arayıp özür dilediğini söyledi. Öte yandan Müge Anlı, Beşiktaş taraftarlarının Kayserispor maçında kendisi hakkında söylediği küfürlü sözler hakkında Beyaz TV'ye konuştu.

"BENİM NE ALAKAM VAR BU İŞLERLE"

Müge Anlı, Beşiktaş - Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Benim ne alakam var bu işlerle? Herkes ne dediyse ben de onu söyledim. Canları sağ olsun." diye konuştu.

MÜGE ANLI ALEYHİNE KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATLAR YAPILDI

Süper Lig 32. haftasında oynanan Beşiktaş - Kayserispor maçının ilk yarısında siyah beyazlı taraftarlar 40. dakikada ATV'de yayınladığı programda Fenerbahçe derbisini tribünden izleyen ve sonrasında Tolga Zengin'i taraftarlarla tartıştığı için çıkan olaylarda bir nevi sorumlu gösteren Müge Anlı aleyhinde küfürlü tezahüratta bulundu.

TRİBÜNLERDEN ESRA EROL'A DESTEK

Beşiktaş taraftarları Müge Anlı aleyhinde tezahüratta bulunduktan sonra bu kez Müge Anlı'ya tepki göstererek Tolga Zengin'î savunnan ve özellikle Tolga Zengin'e edilen küfürleri tasvip etmediğii söyleyen Esra Erol'a destek olarak, Esra Erol lehinde tezahüratlarda bulunmaya başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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