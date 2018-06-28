Galatasaray, son olarak Teleset Mobilya Akhisarspor'da forma giyen Muğdat Çelik'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Muğdat Çelik ile 1+2 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncuya ilk yıl için 2 milyon TL ödeneceği kaydedildi. Ayrıca Galatasaray, Muğdat Çelik'e forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 8 bin TL, Türkiye Kupası müsabakaları için net 4 bin TL prim ve imza parası olarak ise 500 bin TL ödeyecek.

20 MAÇTA OYNARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

Öte yandan Muğdat Çelik'in sözleşmesi, oyuncunun 2018-2019 sezonunda 20 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında ilk 11'de oyuna başlaması halinde bir sezon, 2019-2020 sezonunda aynı şartları yerine getirmesi halinde ise bir sezon daha uzayacak.

Muğdat Çelik sözleşmesinin bir yıl uzaması halinde 2019-2020 sezonunda 2 milyon TL, bir yıl daha uzaması halinde ise 2020-2021 sezonunda 2 milyon 300 bin TL kazanacak.

Kaynak: haberinburada