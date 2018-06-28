MUĞDAT ÇELİK RESMEN GALATASARAY'DA
Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'da oynayan Muğdat Çelik'i transfer ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.
Galatasaray, son olarak Teleset Mobilya Akhisarspor'da forma giyen Muğdat Çelik'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Muğdat Çelik ile 1+2 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncuya ilk yıl için 2 milyon TL ödeneceği kaydedildi. Ayrıca Galatasaray, Muğdat Çelik'e forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 8 bin TL, Türkiye Kupası müsabakaları için net 4 bin TL prim ve imza parası olarak ise 500 bin TL ödeyecek.
20 MAÇTA OYNARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK
Öte yandan Muğdat Çelik'in sözleşmesi, oyuncunun 2018-2019 sezonunda 20 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında ilk 11'de oyuna başlaması halinde bir sezon, 2019-2020 sezonunda aynı şartları yerine getirmesi halinde ise bir sezon daha uzayacak.
Muğdat Çelik sözleşmesinin bir yıl uzaması halinde 2019-2020 sezonunda 2 milyon TL, bir yıl daha uzaması halinde ise 2020-2021 sezonunda 2 milyon 300 bin TL kazanacak.
Kaynak: haberinburada
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