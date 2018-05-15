Jose Mourinho'nun 17 yıl yardımcılığını yaptıktan sonra görevi bıraktığı açıklayan Rui Faria'ya talip çıktı.

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle daha çok vakit geçirmek istediğini açıklayarak görevinden ayrıldığını duyuran 42 yaşındaki antrenör için Benfica devreye girdi.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Benfica sezon sonunda Rui Vitoria'nın görevine son verecek ve 17 yıldır Manchester United'ın yardımcılığını yapan Rui Faria'yı göreve getirecek.

"YARDIMCIM OLMAYACAK"

Rui Faria'nın görevi bırakması hakkında konuşan Jose Mourinho, "Bundan sonra ikinci adam olmayacak. Antrenörler, yardımcılar, fitness koçları ve analistlerin yer aldığı bir yapımız olacak." ifadelerini kullandı.

Rui Faria, Jose Mourinho ile birlikte Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Chelsea ve Manchester United'da görev yaptı.

Kaynak: haberinburada