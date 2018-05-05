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Motosikletli maganda yayaların arasına daldı, küçük kızı böyle ezdi

MOTOSİKLETLİ MAGANDA YAYALARIN ARASINA DALDI, KÜÇÜK KIZI BÖYLE EZDİ

Pendik'te meydana gelen kazada motosikletinin ön tekerini kaldırarak ilerlemek isteyen kişi önce küçük bir çocuğa sonra dört kişiye çarparak yaralanmalarına neden oldu.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 16:00
Puan Ver : Motosikletli Maganda Yayaların Arasına Daldı, Küçük Kızı Böyle Ezdi(6/10)2

Pendik'te ön tekerini kaldırarak ilerlemek istediği motosikletinin kontrolünü kaybeden kişi kaldırımdakilerin arasına daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan 5 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKTI

Olay geçtiğimiz günlerde Kartal'da meydana geldi. İki kişinin bulunduğu motosiklet ilerlerken güvenlik kamerasına yansıyor. Sürücü bir anda ön tekeri kaldırarak ilerlemeye başlıyor. Ancak tek teker yolculuk kısa sürüyor. Motosiklet kontrolden çıkıyor. Bu sırada motosiklet sürücüsünün arkasında oturan arkadaşı düşerek yaralanıyor.

KÜÇÜK KIZA HIZLA ÇARPTI

Hızla kaldırıma yönelen motosiklet yayaların arasına dalıyor. Motosiklet önce annesinin elinin tutarak ilerleyen küçük bir kıza çarpıyor. Küçük kız yol kenarına savruluyor. Motosiklet daha sonra bir gence çarpıyor. Devrilerek kayan motosiklet, bebek arabasındaki bebeğiyle ilerleyen kadına çarpıyor. Hafif yaralanan kadın hemen yerden kalkarak bebeğinin durumuna bakıyor. Bebeğin de kazada hafif yaralandığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Kaza sonrası caddede büyük panik yaşanıyor. Yaşanan karmaşa ve panik kameralara yansıyor. Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü ise şok içinde bir süre etrafta dolaşıyor ardından da yaralıların yanına gidiyor. Olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan yaralıların tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi. Motosiklet sürücüsünün de ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığı ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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