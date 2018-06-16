MOSKOVA'DA TAKSİ KALABALIĞIN ARASINA DALDI: 8 YARALI
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da taksi kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre en az 8 kişi yaralandı.
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da taksi kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre en az 8 kişi yaralandı.
TAKSİ KALABALIĞIN ARASINA DALDI
Rusya'nın başkenti Moskova hareketli saatler yaşıyor. Dünya Kupası kapsamında pek çok futbol severi ağırlayan şehirlerden birisi olan Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre, en az 8 kişi yaralandı.
Yapılan ilk açıklamalara göre, polis sürücünün aracının kontrolünü kaybettiği olasılığı üzerinde duruyor.
SÜRÜCÜ KAÇMAYA ÇALIŞTI
Ülke basınının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Kırgızistan'dan alınmış bir ehliyet ile taksicilik yaptığı belirtilen şoför ise gözaltına alındı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, kazadan sonra kaçarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışan sürücü polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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