Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Domodedovo Havaalanı'nda güvenlik alarmı verildi. Polisin açıklamasına göre, bir kişi üzerinde patlayıcı olduğunu söyledi ancak aramada tehlikeli duruma rastlanmadı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'nda bir bölümün kordona alındı. Havaaalanında bir kişinin yerde yattığı ve polisin havalimanının bir bölümünü kapattığı belirtildi. Havaalanı polisinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişinin üzerinde patlayıcı olduğunu söylediği ancak yapılan aramada herhangi tehlikeli bir duruma rastlanmadığı belirtildi.

YOLCU PATLAYICI AYGITININ OLDUĞUNU BİLDİRDİ, GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Dünya Kupasına ev sahipliği yapan Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'nda bir bölümün kordona alındığını bildirildi. Domodedovo 'nun temsilcisi, "Havalimanı girişindeki denetim sırasında yolcu, bir patlayıcı aygıtının olduğunu bildirdi. Bu nedenle güvenlik önlemleri alındı, ancak tehlikeli duruma rastlanmadı." dedi.

DÜNYA KUPASI 15 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

14 Haziran'da Rusya'da başlayan 2018 Dünya Kupası 15 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: haberinburada