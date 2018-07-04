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Montla gelip, etrafa para saçan turisti polis böyle durdurdu

MONTLA GELİP, ETRAFA PARA SAÇAN TURİSTİ POLİS BÖYLE DURDURDU

Taksim Meydanı'nda ısının 33 dereceye kadar yükselmesine rağmen kışlık montla dolaşan, dilencilere yaklaşık 500 lira dağıtan Faslı turist, polisler tarafından yakalandı.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 16:50
Puan Ver : Montla Gelip, Etrafa Para Saçan Turisti Polis Böyle Durdurdu(5/10)1

Taksim Meydanı'nda ısının 33 dereceye kadar yükselmesine rağmen kışlık montla dolaşan, dilencilere yaklaşık 500 lira dağıtan Faslı turist, polisler tarafından yakalandı.

POŞETTEN PARA ÇIKARARK DİLENCİLERE DAĞITTI

Taksim Meydanı'nda sıcak havaya rağmen kışlık mont giyen erkek bir şahsın şüpheli davranışlarda bulunması polis ekiplerinin dikkatini çekti. Şahsın yanında bulundurduğu poşetten para çıkarak dilencilere verdiğini gören ekipler bir süre şahsı takibe aldı. Takip edildiğini anlayan şahıs hızlı adımlarla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Taksim Meydanı'nda görevli sivil polisler şahsı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Kimlik kontrolü sırasında yabancı uyruklu şahsın zorluk çıkarması üzerine, sivil ekipler şahsı gözaltına aldı.

KARAKOLDA 21 YAŞINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Gözaltına alınan şahıs yapılan üst aramasının ardından ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Karakola götürülen şahsın 21 yaşındaki Fas uyruklu T.S. olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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