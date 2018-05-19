MONACO, ROMA'YA CENGİZ ÜNDER İÇİN 35 MİLYON EUROLUK TEKLİF YAPTI
Fransız ekibi Monaco, milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Roma'ya 35 milyon euroluk teklif yaptı. Monaco, Cengiz Ünder'le görüşmek için Roma'dan gelecek yanıtı bekliyor.
Roma'da bu sezon gösterdiği performansla göğsümüzü kabartan Cengiz Ünder'e inanılmaz bir teklif geldi.
MONACO, ROMA'DAN GELECEK YANITI BEKLİYOR
Fransız ekibi milli futbolcumuz için Roma'ya 35 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Monaco transfer için Roma'dan gelecek yanıtı bekliyor.
CENGİZ'İN GELECEĞİ TRANSFER DÖNEMİNDE BELLİ OLACAK
Roma'nın ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olan Cengiz'in geleceği yaz transfer döneminde netleşecek.
Kaynak: haberinburada
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