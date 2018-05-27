MİTİNGİNDE, ÜNLÜ OYUNCUNUN AĞABEYİ YANKESİCİLİKTEN TUTUKLANDI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Trabzon İl Başkanlığı binasının açılışı öncesi düzenlediği mitingde ünlü bir oyuncunun ağabeyi olduğu belirlenen yankesici, yakayı ele verdi.
24 Mart'ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Trabzon İl Başkanlığı binasının açılışı öncesi miting düzenledi. Mitingde yankesicilik yapan ünlü oyuncunun ağabeyi tutuklandı.
MEYDANLAR DOLDU, YANKESİCİLERE GÜN DOĞDU
24 Haziran seçimleri öncesi siyasi partiler miting programlarını hazırladı. Yankesiciler ise bu mitingleri ve siyasetçilerin programlarını takip ederek vatandaşın ne cebinde ne cüzdanında para bırakıyor. En son 24 Mart'ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Trabzon İl Başkanlığı binasının açılışı öncesi düzenlediği mitingde eski TFF temsilcilerinden Hasan Basri Halisçelik yankesicilerin kurbanı oldu.
160 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ
Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre yankesici, Halisçelik'in cebinde bulunan 1600 lira ile 400 doları alarak kayıplara karıştı. Halisçelik'in müracaatı üzerine harekete geçen güven timleri, 60 kameradan 160 saatlik görüntü izleyerek şüphelinin Yavuz S. ve Ankara'da olduğunu tespit etti.
YANKESİCİ, ÜNLÜ OYUNCUNUN AĞABEYİ ÇIKTI
Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Yavuz S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, ünlü bir oyuncunun ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin yakalandığını öğrenen Halisçelik, "Bu kişiyi yakalayan Trabzon Emniyeti Güven Timlerine teşekkür ediyorum. Umarım böyle olaylarla bir daha karşılaşmayız" dedi.
EMNİYET, VATANDAŞLARI UYARDI
Emniyet de vatandaşları miting alanlarında yankesicilere karşı uyardı. Mitinglere giden vatandaşların yanlarından para ve değerli eşya bulundurmamasını önerdi.
Kaynak: haberinburada
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