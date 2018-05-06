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Miting dönüşünde feci kaza! Bir aileden 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

MİTİNG DÖNÜŞÜNDE FECİ KAZA! BİR AİLEDEN 2 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

AK Parti'nin Kayseri mitingden dönen aile, kum fırtınası nedeniyle şarampole devrildi. 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 15:10
Puan Ver : Miting Dönüşünde Feci Kaza! Bir Aileden 2 Kişi Öldü, 6 Kişi Yaralandı(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri mitingden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, kum fırtınası nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

AK PARTİ İL KONGRESİ DÖNÜŞÜNDEN KAZA YAPTILAR

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Yahyalı- Yeşilhisar ilçesi karayolunda meydana geldi. Ak Parti İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılıp, 1607 yataklı şehir hastanesinin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için Yahyalı ilçesinden gelen Ceren ailesi, dönüş yolunda kaza yaptı.

KUM FIRTINASI YÜZÜNDEN ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Abdullah Ceren yönetimindeki hafif ticari araç, kum fırtınasına yakalanınca, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüsün eşi Sevim Ceren ile komşularının kızı Sümeyra Nur Kepenek (14) öldü, Abdullah Ceren ve çocukları Ahmet Kaan, Emine, Mustafa, Zeynep ve Emine Ceren yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kaynak: haberinburada



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