İlişkiler Bıçak Sırtı! Çin'de Abd'li Diplomata 'sonic' Saldırı
Denetimler Başladı! Uber Sürücülerine Ve Yolculara Ceza Yağdı
Brezilyalı Yıldız Neymar'dan Salah'a Büyük Övgü
Son Dakika! Chp Milletvekili Eren Erdem Hakkında Soruşturma Başlatıldı
8 Aydır İşe Gitmeyen Devlet Memurunun Bahanesi Ağızları Açık Bıraktı
Deli İbo 1 Yıllık İmzayı Attı
Erdoğan, Erzurum'un Uğuruna İnanıyor! 24 Haziran'da Da Startı Bu Kentten Verecek
Çanakkale'yi İzmir Ve Balıkesir'e Bağlayan 40 Dakikalık Yol, 5 Dakikaya İnecek
Dünya Kupasında Düdük Çalacak Gabriel Victoria, 25 Yıldır Çöpçülük Yapıyor
Eşi, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Etti, Son Fotoğrafını Paylaştı
'mit Tır'ları Belgelerini Tezcan'dan Aldım' Diyen Erdem'e Yanıt Geldi
Yeni Kriz Kapıda! Trump-Kim Jong-Un Görüşmesi Askıya Alınabilir
Sonuç Alınırsa Türkiye'yi İhya Edecek Çalışmanın Startı Verildi
Bakan'dan Merkez'e Mesaj: Gerekeni Yapın, Erdoğan'ı Dahil Etmeyin
Uefa, Şampiyonlar Ligi Finalini New York'a Vermeyi Düşünüyor
Bir Kentte Yılan Hikayesine Dönen Tapu Sorunu Çözüldü
Şampiyon Galatasaray'ın Bayrağı Boğaz'a Asıldı
Zehir Tacirleri Yüzlerce Kiloluk Uyuşturucuyu Hurmaların İçine Sakladı
Dün, 'ocağım Sönecek' Diyordu, Bugün Korktuğu Başına Geldi
İstanbul'da Gıda Skandalı! Bilerce İşletmeye Ceza Yağdı

'MİT TIR'LARI BELGELERİNİ TEZCAN'DAN ALDIM' DİYEN ERDEM'E YANIT GELDİ


'MİT TIR'ları belgelerini Tezcan'dan aldım' diyen Erdem'e yanıt geldi
Tarih : 23 Mayıs 2018, 17:00
Puan Ver : 'mit Tır'ları Belgelerini Tezcan'dan Aldım' Diyen Erdem'e Yanıt Geldi(5/10)1

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Eren Erdem'in "MİT TIR'ları belgelerini Tezcan'dan aldım" sözlerine yanıt verdi. MİT TIR'larına ilişkin belgeleri Meclis'te açıkladığını belirten Tezcan, "O dönem Eren Erdem gazeteciydi. Toplantı sonrasında da o belgeleri isteyen gazetecilere verdik" dedi.

"EREN ERDEM O DÖNEM GAZETECİYDİ"

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan , Eren Erdem 'in " Zaman gazetesine Genel Başkan'ın talimatıyla gittim, MİT TIR'ları belgelerini Tezcan'dan aldım" sözlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Tezcan daha önce MİT TIR'larına ilişkin belgeleri Meclis'te açıkladığını ve o toplantı sonrasında da o belgeleri isteyen gazetecilere verdiğini belirtti. Tezcan, CHP Milletvekili Eren Erdem 'in de o dönemde gazetecilik yaptığını söyledi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan.

Tezcan şöyle konuştu: "Her namuslu siyasetçi, böyle bir belgeyi bulduğu zaman açıklar. Her namuslu gazeteci böyle bir belgeyi yazar ve takip eder. Her namuslu siyasetçi de söylediği sözün arkasında durur. Bu iş bu kadar basittir." (Kaynak: Cumhuriyet)

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Mit  Tır  Ları  Belgelerini  Tezcan  Dan  Aldım    Diyen  Erdem  
E  Yanıt  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER