'MİT TIR'LARI BELGELERİNİ TEZCAN'DAN ALDIM' DİYEN ERDEM'E YANIT GELDİ
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Eren Erdem'in "MİT TIR'ları belgelerini Tezcan'dan aldım" sözlerine yanıt verdi. MİT TIR'larına ilişkin belgeleri Meclis'te açıkladığını belirten Tezcan, "O dönem Eren Erdem gazeteciydi. Toplantı sonrasında da o belgeleri isteyen gazetecilere verdik" dedi.
"EREN ERDEM O DÖNEM GAZETECİYDİ"
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan , Eren Erdem 'in " Zaman gazetesine Genel Başkan'ın talimatıyla gittim, MİT TIR'ları belgelerini Tezcan'dan aldım" sözlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Tezcan daha önce MİT TIR'larına ilişkin belgeleri Meclis'te açıkladığını ve o toplantı sonrasında da o belgeleri isteyen gazetecilere verdiğini belirtti. Tezcan, CHP Milletvekili Eren Erdem 'in de o dönemde gazetecilik yaptığını söyledi.CHP Sözcüsü Bülent Tezcan.
Tezcan şöyle konuştu: "Her namuslu siyasetçi, böyle bir belgeyi bulduğu zaman açıklar. Her namuslu gazeteci böyle bir belgeyi yazar ve takip eder. Her namuslu siyasetçi de söylediği sözün arkasında durur. Bu iş bu kadar basittir." (Kaynak: Cumhuriyet)
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Kaynak: haberinburada
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