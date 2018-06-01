MİT DEVREYE GİRDİ! LÜBNAN-İSTANBUL HATTINDAKİ DEV SOYGUN FATİH'TE SON BULDU
Lübnan'da bir bankadan 1 milyon liralık soygun yapan 2 genç, İstanbul'a kaçtı. Lübnan'ın Türkiye'den yardım istemesinin ardından MİT devreye girerek soyguncuları otelde yakaladı.
Lübnan'daki bankadan 1 milyon dolar çalan soyguncuların İstanbul'a kaçtığı belirlendi. İki ülkenin istihbarat birimlerinin ortak çalışmasıyla zanlılar Fatih'teki operasyonda 600 bin dolar parayla birlikte yakalandı.
LÜBNAN'DA BANKA SOYAN 2 GENÇ İZİNİ KAYBETTİRDİ
Lübnan'da kar maskesiyle girdikleri banka şubesini soyduktan sonra motosikletle kaçan iki banka soyguncusu izlerini kaybettirdi. Soygunlarla ilgili çalışma başlatan Lübnan istihbarat servisi soyguncuların Mohmammed Khal Sido ile Mohammad Ali Yassine adındaki iki genç olduğunu belirledi.
TÜRKİYE'YE KAÇAN HIRSIZLAR İÇİN LÜBNAN, YARDIM İSTEDİ
Akşam gazetesinde yer alan habere göre; istihbarat birimleri, bankadan yaklaşık 1 milyon dolar para çalan iki soyguncunun aktarmalı uçaklarla Beyrut üzerinden İstanbul'a geçtikleri tespit edildi. Suçluların yerinin tespiti üzerine Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Başbakan Binali Yıldırım'dan destek istedi.
MİT'İN ÇALIŞMALARI SONUCU HIRSIZLAR FATİH'TE OTELDE BULUNDU
MİT'in Lübnan istihbarat birimiyle temasa geçmesinin ardından kimlikleri belirlenen iki soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda Lübnan vatandaşı iki soyguncunun İstanbul Fatih'teki bir otelde kaldıkları belirlendi.
600 BİN DOLAR'LA OTELDE YAKALANIP LÜBNAN'A GÖNDERİLDİLER
Ankara'dan gelen özel bir ekip İstanbul Aksaray'daki otel odasına operasyon düzenledi. Soyguncular Mohammed Khal Sido ile Mohammed Ali Yassine, yanlarında soygundan elde ettikleri yaklaşık 600 bin dolar parayla birlikte yakalandı. İki soyguncu daha sonra Lübnan'a gönderildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Burhan Kuzu'dan Nagehan Alçı'ya Övgü Dolu Sözler: Muharrem İnce'yi Terlettin
- Mhp'den İttifakı Zora Sokacak Çıkış: Geri Dönüşü Yok Af Çıkacak
- Teyzesinin Boğazını Kesip Öldüren Katil Yeğen, Suçu Suriyelilere Atmaya Çalıştı
- Avrupa'da İslamofobi Devam Ediyor! Danimarka'da Peçe Ve Burka Giyene Para Cezası Verilecek
- 8 Aylık Hamile Karsını Vahşice Katleden Koca, Ağaç Kovuğunda Bulundu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ekmek Pişirirken Tandırın İçine Yuvarlandı!
- Aşk Cihadı İle Suçlanan Müslüman Genci Linçten Kurtaran Hindu Polise Ölüm Tehditleri Yağıyor
- Ünlü Kadın Yazardan Şoke Eden Sözler: Tecavüz Çok Önemli Bir Suç Değil
- Halka Tuvalet Kağıdı Uyarısı: Başkanın Olduğu Sayfaları Kullanmayın
- Facebook'u 1 Aylığına Yasaklayacaklar!
Bu Haberle İlgili Yorumlar