Lübnan'da bir bankadan 1 milyon liralık soygun yapan 2 genç, İstanbul'a kaçtı. Lübnan'ın Türkiye'den yardım istemesinin ardından MİT devreye girerek soyguncuları otelde yakaladı.

Lübnan'daki bankadan 1 milyon dolar çalan soyguncuların İstanbul'a kaçtığı belirlendi. İki ülkenin istihbarat birimlerinin ortak çalışmasıyla zanlılar Fatih'teki operasyonda 600 bin dolar parayla birlikte yakalandı.

LÜBNAN'DA BANKA SOYAN 2 GENÇ İZİNİ KAYBETTİRDİ

Lübnan'da kar maskesiyle girdikleri banka şubesini soyduktan sonra motosikletle kaçan iki banka soyguncusu izlerini kaybettirdi. Soygunlarla ilgili çalışma başlatan Lübnan istihbarat servisi soyguncuların Mohmammed Khal Sido ile Mohammad Ali Yassine adındaki iki genç olduğunu belirledi.

TÜRKİYE'YE KAÇAN HIRSIZLAR İÇİN LÜBNAN, YARDIM İSTEDİ

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; istihbarat birimleri, bankadan yaklaşık 1 milyon dolar para çalan iki soyguncunun aktarmalı uçaklarla Beyrut üzerinden İstanbul'a geçtikleri tespit edildi. Suçluların yerinin tespiti üzerine Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Başbakan Binali Yıldırım'dan destek istedi.

MİT'İN ÇALIŞMALARI SONUCU HIRSIZLAR FATİH'TE OTELDE BULUNDU

MİT'in Lübnan istihbarat birimiyle temasa geçmesinin ardından kimlikleri belirlenen iki soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda Lübnan vatandaşı iki soyguncunun İstanbul Fatih'teki bir otelde kaldıkları belirlendi.

600 BİN DOLAR'LA OTELDE YAKALANIP LÜBNAN'A GÖNDERİLDİLER

Ankara'dan gelen özel bir ekip İstanbul Aksaray'daki otel odasına operasyon düzenledi. Soyguncular Mohammed Khal Sido ile Mohammed Ali Yassine, yanlarında soygundan elde ettikleri yaklaşık 600 bin dolar parayla birlikte yakalandı. İki soyguncu daha sonra Lübnan'a gönderildi.

Kaynak: haberinburada