Mısır Milli Takımı'nda Arjantinli teknik direktör Hector Cuper görevinden ayrıldı.

Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren 62 yaşındaki teknik adam Cuper ile yolların ayrıldığı bildirildi.

2015'TE TAKIMIN BAŞINA GEÇMİŞTİ

Bir dönem Türkiye'de Orduspor'u da çalıştıran Cuper, İspanya'da Mallorca, Valencia, Real Betis, İtalya'da Inter, Parma gibi takımlarda görev yapmış ve 2015'te Mısır Milli Takımının başına geçmişti.

Cuper yönetimindeki Mısır, 2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda puan alamadan turnuvaya veda etmişti.

Kaynak: haberinburada